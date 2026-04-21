Actrița Simone Ashley a atras toate privirile la premiera mondială a filmului „The Devil Wears Prada 2”, eveniment ce a avut loc luni, 20 aprilie 2026, la Lincoln Center din New York. Ea a purtat o ținută Prada din cap până-n picioare, respectând parcă tematica celebrului film. O apariție spectaculoasă, pe măsura așteptărilor.

O ținută Prada personalizată

Hai să vedem detaliile. Rochia purtată de Ashley a fost o creație personalizată Prada, confecționată dintr-un satin într-o nuanță vibrantă de chartreuse. Designul a fost unul asimetric, de tip high-low, cu un tiv scurt în față, până la nivelul coapsei, și o trenă lungă, dramatică, în spate. Croiala fără bretele și silueta care se îngusta în talie i-au pus perfect în valoare silueta.

Și pentru că o ținută nu e completă fără încălțămintea potrivită, actrița a optat pentru o pereche de pantofi metalizați, model slingback, de la aceeași casă de modă italiană. Pantofii argintii, cu vârful ascuțit, erau decorați pe partea din față cu logo-ul triunghiular emblematic al brandului.

Cine este Amari în noul film?

În „The Devil Wears Prada 2”, Simone Ashley interpretează rolul lui Amari, noua asistentă principală a redactorului-șef de la Runway, celebra Miranda Priestly, jucată de Meryl Streep. Într-un interviu acordat WWD chiar înainte de premieră, Ashley s-a descris ca fiind „un burete” pe platourile de filmare, absorbind totul de la colegii ei mult mai experimentați.

Dar ce s-a întâmplat cu personajele vechi, vă întrebați?

Distribuția originală revine după 20 de ani

Continuarea mult așteptată a filmului din 2006 o găsește pe Andy Sachs (Anne Hathaway) lucrând ca redactor de articole speciale la revista Runway, la aproximativ 20 de ani după ce a fost asistenta exigentei Miranda Priestly. David Frankel s-a întors în scaunul de regizor pentru acest sequel. Pe lângă Hathaway și Streep, își reiau rolurile și Emily Blunt (Emily Charlton) și Stanley Tucci (Nigel Kipling).

O schimbare importantă a avut loc în departamentul de costume. Molly Rogers este noul designer de costume al filmului, preluând ștafeta de la Patricia Field, care s-a ocupat de primul film. Sequelul este programat pentru lansare pe 1 mai.

Un maraton de 5 perechi de pantofi într-o zi

Iar promovarea filmului nu a fost deloc o joacă de copii, cel puțin nu din punct de vedere stilistic. Pe bune, v-ați imaginat cum e să schimbi cinci ținute și cinci perechi de pantofi într-o singură zi? Ei bine, Simone Ashley a făcut exact asta vinerea trecută, în New York. Actrița a fost văzută purtând, pe rând, sandalele Christian Louboutin Miss Z, sneakerșii Puma Speedcat, pantofii Dior Initials, pantofii Jimmy Choo Love și cizmele Fidan Novruzova Tall Iman.

Un adevărat tur de forță.