Distribuția continuării filmului „The Devil Wears Prada” s-a reunit pe covorul roșu miercuri, la Londra, pentru Gala „A Night With Runway”. Evenimentul a avut loc după premiera europeană a filmului. Anne Hathaway și Emily Blunt au fost, clar, în centrul atenției, cu ținute semnate de mari case de modă precum Louis Vuitton și Dior.

Anne Hathaway, intr-o creatie Louis Vuitton

Anne Hathaway a preferat o schemă cromatică alb-negru, purtând o rochie personalizată Louis Vuitton. Creația fără bretele avea un corset mulat și o fustă dreaptă, ascunsă sub un element voluminos cu tiv balonat. Actrița, al cărei stil a fost curatoriat de Erin Walsh, a completat look-ul cu pantofi Louboutin și bijuterii Bulgari, brand pentru care este ambasador și imagine de campanie.

Emily Blunt a mizat pe eleganta Dior

Iar Emily Blunt a optat pentru înalta modă franceză, alegând o ținută Dior. Actrița nominalizată la Oscar pentru „Oppenheimer” a purtat o piesă din colecția couture primăvară 2026 a directorului de creație Jonathan Anderson. Rochia neagră, din dantelă, cu mâneci lungi, se remarca printr-o fustă în stil tutu și un corset ajustat. Blunt a adăugat dresuri Wolford și cercei Monica Vinader, ținuta sa fiind realizată de stilista Jessica Paster.

O seara plina de stil, pe bune.

Simone Ashley, un look Versace de arhiva

Simone Ashley a ales o rochie mini retro, semnată Versace. Piesa provine direct din colecția de primăvară 2016 a casei de modă italiene. Rochia fără mâneci a combinat nuanțe de verde cu țesături contrastante și a fost furnizată de Era London (o platformă specializată în piese de arhivă). Ashley a adăugat o pereche de sandale cu barete de la Aquazzura pentru a-și completa look-ul, curatoriat de stilista Rebecca Corbin-Murray.

Meryl Streep, aparitie spectaculoasa in Richard Quinn

Dar v-ați putea imagina o astfel de reuniune fără legendara Meryl Streep? Actrița a strălucit din cap până-n picioare într-o ținută din colecția ready-to-wear de toamnă 2023 a lui Richard Quinn. Piesa a fost realizată într-o nuanță de albastru-închis și a fost decorată integral cu elemente sclipitoare. Stilista Micaela Erlanger este cea care s-a ocupat de imaginea laureatei la Oscar.