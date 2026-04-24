Fanii care așteaptă de aproape 20 de ani continuarea filmului „The Devil Wears Prada” au observat o absență notabilă din distribuția noului film: Adrian Grenier, actorul care l-a interpretat pe Nate, iubitul lui Andy Sachs. Acum, regizorul David Frankel a rupt tăcerea și a explicat de ce personajul nu se întoarce, dezvăluind că a existat, la un moment dat, un plan pentru o apariție surpriză.

O absență care a stârnit controverse

Vestea că Adrian Grenier nu va face parte din „The Devil Wears Prada 2” a circulat rapid. Mulți s-au întrebat de ce. Actorul însuși a confirmat situația într-o declarație pentru Page Six, recunoscând că a fost dezamăgit de decizie.

„Suntem cu toții fani ai filmului, indiferent dacă am jucat sau nu în el,” a explicat el. „clar, a fost o dezamăgire că nu am primit telefonul pentru a fi în sequel. Dar înțeleg și că au existat niște reacții negative la adresa lui Nate, personajul, așa că s-ar putea ca asta să aibă legătură.”

Reacțiile negative la care face referire Grenier nu sunt un secret. De-a lungul anilor, personajul Nate a fost criticat de fani pentru că nu a susținut-o pe Andy în cariera ei. Și totuși, actorul a continuat: „Oricum ar fi, este o dezamăgire.”

Dar a încheiat într-o notă optimistă, glumind: „Și oricum ar fi, lasă loc pentru un spinoff frumos în care Nate are propriul său film.”

Reacția genială a lui Grenier

La scurt timp după ce absența sa a devenit virală, Adrian Grenier a apărut într-o reclamă pentru Starbucks, unde a ironizat întreaga situație. Cum vine asta, mai exact? Ei bine, clipul îl arată pe actor la o cafenea, vorbind direct despre controversă.

„Poate ați văzut titlurile că nu am fost chemat să revin pentru un anume sequel, dar sunt bine, serios, e totul energie bună,” spune Grenier în reclamă. Apoi ridică un pahar: „Deci, un toast pentru Nate – făcea un sandviș grozav, își iubea prietena… până la un punct.”

Recunoaște cu umor imperfecțiunile personajului său. „OK, deci nu era perfect,” adaugă el. „Așa că haideți să-l lăsăm pe Nate în 2006 și să păstrăm această energie bună. Adică, dacă sună, sunt liber.”

Ce spune regizorul David Frankel

Misterul a fost, în cele din urmă, lămurit de regizorul David Frankel. Într-un interviu pentru Entertainment Weekly, acesta a dezvăluit că, de fapt, se gândise la o modalitate de a-l include pe Grenier în noul film.

„Am avut o idee să-l strecor într-o apariție cameo,” a explicat Frankel. Numai că planurile nu s-au concretizat. „Și, la final, a fost pur și simplu prea târziu în programul nostru de producție pentru a se întâmpla.”

Cât despre planul inițial pentru cameo, regizorul a rămas discret: „Probabil n-ar trebui să spun.”

În schimb, a lăudat reacția plină de umor a actorului. „Dar, cred că sunt încântat că [Grenier] a făcut o reclamă la Starbucks, care a fost foarte amuzantă și auto-ironică. Iubesc umilința și comedia din ea!”

O distribuție plină de vedete

Chiar și fără Nate, continuarea promite să fie un eveniment cinematografic. Filmul îi va readuce pe ecran pe Anne Hathaway (Andy Sachs), Meryl Streep (Miranda Priestly), Emily Blunt (Emily Charlton) și Stanley Tucci (Nigel Kipling). Lor li se alătură nume noi și sonore, precum Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux și Pauline Chalamet, dar și actori din filmul original, ca Tracie Thoms și Tibor Feldman.

Povestea o va readuce pe Andy Sachs în lumea revistei Runway, unde se reunește cu vechii colegi și cu formidabila Miranda Priestly pentru a salva publicația (care, se pare, are probleme). „The Devil Wears Prada 2” are lansarea programată în Marea Britanie pe 1 mai 2026.