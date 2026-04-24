Actrița Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, a trecut prin momente dramatice la filmările pentru noul serial Apple TV+, „Margo’s Got Money Troubles”. Colegul ei de platou, Nick Offerman, a dezvăluit că vedeta a fost spitalizată imediat după ce și-a terminat scenele, din cauza unei gripe severe care aproape a anulat întreaga zi de muncă.

O zi de filmare aproape anulată

Totul s-a petrecut în prima zi de filmare a lui Nicole Kidman, care în serial joacă rolul lui Lace, o avocată fostă luptătoare de wrestling. Nick Offerman a povestit că întreaga echipă se pregătea pentru o scenă complexă, când a venit vestea că actrița este bolnavă. Era în joc o zi întreagă de producție.

„Suntem acolo dimineața, ne încălzim – unii dintre noi urmează să execute câteva mișcări de wrestling, așa că avem dublurile noastre, avem oameni cu care lucrăm. Și vine vestea că Nicole are gripă și s-ar putea să nu o avem pe Nicole astăzi”, și-a amintit Offerman. Vestea a picat pe la 8 dimineața. „Și noi am reacționat: «Oh, nu, ce păcat», pentru că avem doar o singură zi în care am construit tot acest circ pentru ea.”

Apariție de supereroină pe platou

Numai că, în ciuda stării de sănătate precare, Kidman a decis să nu lase echipa la greu. Spre surprinderea tuturor, și-a făcut apariția pe platou câteva ore mai târziu, gata de treabă. V-ați fi imaginat așa ceva?

„Pe la 11:00 dimineața, vine vestea: Nicole vine”, a continuat Offerman, descriind-o pe actriță ca fiind „atât de bolnavă”. „Era atât de palidă, tremura – pur și simplu avea o gripă foarte, foarte rea.”

Și totuși, profesionalismul a învins. „[Dar] a apărut și s-a asigurat că obținem fiecare cadru cu ea, într-un stil de supereroină totală.”

Direct la spital pentru perfuzii

Kidman a filmat absolut tot ce era necesar pentru personajul ei, fără să se plângă. Echipa a reușit să ducă la bun sfârșit planul zilei, iar producția nu a avut de suferit.

Imediat după ce a terminat treaba, lucrurile au luat o altă întorsătură.

Offerman a dezvăluit că, odată ce și-a încheiat filmările, Kidman „a fost dusă literalmente la spital pentru o perfuzie”.

„Așa ajungi să fii Nicole Kidman”

Iar gestul actriței l-a lăsat fără cuvinte pe colegul ei de platou, care a mărturisit că admirația sa pentru ea a atins un nou nivel. E drept că nu oricine ar face asta. El consideră că tocmai această dedicare extremă este secretul succesului ei (unul care durează de decenii).

„I-am spus doar: «Deja te admiram atât de mult, dar așa ajungi să fii Nicole Kidman»”, a povestit Offerman. „Te prezinți la datorie ca serialul tău să nu piardă niciun minut din valoarea ta. A fost atât de generos. A fost uimitor.”

Serialul „Margo’s Got Money Troubles”, lansat în aprilie 2026, spune povestea lui Margo (interpretată de Elle Fanning), o proaspătă mamă care, pentru a-și rezolva problemele financiare, devine vedetă pe OnlyFans. Din distribuție mai fac parte Michelle Pfeiffer, Thaddea Graham și Michael Angarano, iar primul sezon este disponibil pe Apple TV+, cu episoade noi în fiecare miercuri.