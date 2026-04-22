Nicole Kidman are o istorie de peste 20 de ani cu Met Gala, unul dintre cele mai așteptate evenimente de modă ale anului. Deși a devenit o prezență constantă abia în ultimii ani, apărând la ultimele trei ediții, fiecare ținută a sa a rămas în memoria publicului. Actrița, co-președintă a evenimentului alături de nume precum Venus Williams și Beyoncé, a demonstrat de fiecare dată o eleganță desăvârșită pe covorul roșu de la Metropolitan Museum of Art.

Anii Balenciaga: Reinterpretări din anii ’50

La ediția din 2025, Kidman a purtat o reinterpretare a unei rochii couture Balenciaga din anii 1950, creată sub viziunea lui Demna (care la acel moment era director de creație al casei). Rochia midi, fără bretele și cu un corset bine definit, se remarca printr-o fustă voluminoasă de culoare neagră. Fundele plasate strategic pe talie și șolduri adăugau un plus de definiție, în timp ce mănușile completau schema cromatică sobră. Întreaga ținută a fost stilizată de Jason Bolden și accesorizată cu pantofi cu toc și vârf ascuțit și ciorapi transparenți.

Iar în 2024, actrița a ales tot o reinterpretare a unei creații vintage Balenciaga. De data aceasta, inspirația a venit de la o ținută purtată de modelul Dorian Leigh în anii ’50. Rochia alb-negru a evocat stilul dansatoarelor de flamenco din Spania, având o fustă plină, asemănătoare unor pene, cu numeroase detalii texturale. Un strat de satin alb adăuga un element de rafinament peste fusta neagră, iar mănușile lungi și lucioase accentuau stilul romantic și liber al ținutei.

Omagiul pentru Karl Lagerfeld și Chanel

Met Gala din 2023 l-a onorat pe regretatul designer Karl Lagerfeld cu tema „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Nicole Kidman i-a adus un omagiu direct, purtând chiar rochia pe care a avut-o în reclama din 2004 pentru parfumul „Chanel No.5, The Film”.

O adevărată piesă de istorie.

Creația spumoasă, plină de pene, era realizată dintr-un material semi-transparent, împodobit cu o multitudine de cristale. Penele de pe fustă creau un efect de trenă care a urmat-o pe actriță pe faimoasele scări ale muzeului. Dar legătura ei cu Chanel nu s-a oprit aici. În 2005, Kidman a fost co-președintă a evenimentului alături de Anna Wintour și Karl Lagerfeld, ocazie cu care a purtat o rochie Chanel Haute Couture. Creația fără bretele, lungă până în pământ, avea un design asimetric și era acoperită de aplicații strălucitoare, completate de bijuterii statement, inclusiv un colier solid.

De la McQueen futuristic la debutul în Gucci

Să ne întoarcem puțin în timp, la ediția din 2016. Tema a fost „Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”, iar Kidman a respectat-o pe deplin. A purtat o rochie futuristă semnată McQueen, cu numeroase elemente sclipitoare și o inspirație celestă. Detaliile moderne nu au lipsit: un decolteu adânc, decupaje deasupra taliei și un efect de capă au transformat-o într-o apariție de neuitat.

Prima sa apariție pe covorul roșu de la Met Gala a fost în 2003. Proaspăt câștigătoare a unui premiu Oscar, actrița a ales o rochie personalizată Gucci, creată de Tom Ford. Piesa asimetrică, dintr-un material semi-transparent și cu detalii sclipitoare pe toată suprafața, i-a pus în valoare silueta. Look-ul a fost completat de o coafură simplă, cu părul blond prins într-o coadă de cal, și o pereche de cercei statement care îi atingeau clavicula.