Sheryl Underwood a rupt tăcerea despre roast-ul lui Kevin Hart difuzat pe Netflix, recunoscând că anumite glume au depășit orice limită a bunului simț. Deși inițial a râs în public și a lăudat evenimentul, actrița de 62 de ani a explicat de ce momentele legate de moartea soțului ei și de George Floyd au fost profund ofensive pentru foarte mulți spectatori.

Te-ai trezit vreodată râzând din inerție la o glumă absolut îngrozitoare la o cină cu prietenii, doar ca să regreți mai târziu? Exact asta i s-a întâmplat ei, doar că sub lumina reflectoarelor. Pentru noi, femeile care încercăm mereu să păstrăm echilibrul în situații sociale tensionate, reacția ei ne arată cât de greu este să gestionezi trauma mascată în umor agresiv. Miza aici nu este doar o emisiune TV, ci modul în care alegem să taxăm public o lipsă crasă de empatie.

De ce râdem când ne doare

Spectacolul a stârnit un val uriaș de indignare în mediul online încă de la lansare. Iar țintele nu au fost deloc ușoare. Underwood a fost atacată direct cu glume despre soțul ei, care s-a sinucis în 1990, un subiect extrem de dureros pe care l-a văzut transformat în material de comedie de către colegii ei de breaslă.

Așa cum arată informațiile publicate recent de Theblast, actrița a explicat de ce a simțit nevoia să ceară socoteală public pentru glumele rasiste și insensibile.

„oamenii ar trebui să fie supărați, cum ar fi glumele despre George Floyd, glumele cu copacul bonsai, lucruri de genul acesta.” – Sheryl Underwood, actriță și comediantă

Comedianții Tony Hinchcliffe și Shane Gillis au șocat asistența. Gillis a spus despre Hart că este atât de scund încât ar trebui linșat de un copac bonsai. Hinchcliffe a lovit și mai jos, spunând că George Floyd se uită la ei și râde atât de tare încât nu poate respira. Actrița a fost de-a dreptul revoltată de procesul lor de gândire. „Vreau să aflu ce este în creierul tău de te face să crezi că acest lucru este în regulă?”, a întrebat ea retoric.

Avertismentele din culise și reacțiile colegilor

Dar lucrurile stau puțin diferit în spatele camerelor de filmat. Underwood a recunoscut că ambii comedianți au sunat-o înainte de spectacol pentru a o avertiza. Le-a spus clar că, dacă se leagă de durerea ei personală, trebuie să livreze ceva excepțional.

„Când mi-au vorbit despre cum mă vor ataca, le-am spus: «Ar face bine să fie amuzanți».” – Sheryl Underwood, actriță și comediantă

Și totuși, când a auzit gluma despre Floyd, a simțit nevoia să intervină dur. I-a transmis lui Hinchcliffe față în față că familia acestuia va riposta și că se joacă cu focul când atacă ruda cuiva. Nici alte vedete nu au tăcut. Chelsea Handler a criticat atmosfera generală a serii, numind-o o vibrație groaznică.

„Nu găsesc acele glume amuzante. Linșarea persoanelor de culoare nu este o glumă. Este mai rău decât violul.” – Chelsea Handler, comediantă

Reacțiile publicului dictează mereu tonul, iar platformele de streaming analizează acum exact unde se trage linia între comedie și cruzime. Până când vom vedea un nou format similar, întrebarea despre cât de departe poți merge pentru un simplu hohot de râs rămâne deschisă pe masa producătorilor.