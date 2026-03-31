S-a terminat cu listele interminabile de ingrediente „interzise” din produsele de înfrumusețare. Conceptul de „natural beauty” trece printr-o revoluție, una în care performanța și sustenabilitatea, susținute de știință, devin mai importante decât ideologia. Iar cifrele confirmă această schimbare: piața de skincare bazat pe biotehnologie va crește de la 5,7 miliarde de dolari la 8,5 miliarde de dolari până în 2032.

De la liste ‘free-from’ la performanță reală

Vremea în care brandurile se întreceau în liste lungi cu ce NU conțin produsele lor a apus. Consumatorii sunt acum mult mai informați și nu mai sunt dispuși să facă compromisuri. Tiana Janjanin, Head of NPD and Product Innovation la Cosmelytic, explică perfect această schimbare de paradigmă: „Eticheta de ‘clean beauty’ evoluează și, sincer, era și timpul. De ani de zile, am urmărit brandurile concurând pe liste lungi de ‘free-from’. Dar consumatorii devin mai deștepți. Cumpărătorul de astăzi de produse de frumusețe naturale nu este motivat doar de ideologie; este informat, cunoaște ingredientele și este din ce în ce mai puțin dispus să facă compromisuri. Ei trec de la întrebarea ‘ce nu conține produsul meu’ la o întrebare mult mai bună: Ce conține produsul meu și chiar funcționează?”

Până la urmă, de ce ai alege un produs doar pentru ce nu conține? Pe lângă asta, ideea că „natural” înseamnă automat „sustenabil” nu stă mereu în picioare. E drept că a avea nevoie de milioane de petale de flori pentru un singur ser nu e tocmai prietenos cu mediul.

Ce este, de fapt, biotehnologia în beauty

Aici intervine biotehnologia. Nu, nu e vorba de ceva SF și anti-natură. Joanna Ellner, fondatoarea brandului de skincare biotech Reome, o descrie simplu: „În forma sa cea mai simplă, biotehnologia înseamnă folosirea științei pentru a recrea sau a îmbunătăți ceea ce există în natură. În loc să extragem ingrediente direct din plante, ceea ce poate fi inconsecvent și consumator de resurse, biotehnologia ne permite să le producem într-un mod mult mai controlat – adesea făcându-le mai pure, mai stabile și mai eficiente.”

Iar Ellner adaugă un detaliu esențial. „Nu este anti-natură sau o îndepărtare de ea. Este despre a lucra cu natura într-un mod mai inteligent, mai precis. Și, ceea ce este cu adevărat interesant este că, prin biotehnologie, sustenabilitatea și performanța merg mână în mână.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Inovații care schimbă regulile jocului

Practic, vorbim despre alternative „mai verzi” la ingredientele active pe care le iubim deja. „Progresele în chimia verde au deblocat forme derivate natural ale multor activi de piele bine stabiliți – inclusiv pantenol, retinol, niacinamidă – făcând din ce în ce mai posibilă livrarea atât a performanței ridicate, cât și a acreditărilor de regenerare,” dezvăluie Dr. Barbara Olioso, fondatoarea The Green Chemist.

O inovație de urmărit vine de la Deep Blue Biotech, o companie din Marea Britanie care este pe cale să creeze primul acid hialuronic derivat din ocean, produs de microbi oceanici special proiectați care captează și transformă CO₂. Procesul nu necesită teren agricol și generează deșeuri minime. Și peptidele devin o alternativă mai blândă și mai sustenabilă la retinoizi. Un exemplu este Activated Silk™, o tehnologie cu proteine bio-inginerie dezvoltată de Evolved By Nature, care refolosește mătasea rămasă din industria textilă pentru a crea peptide ce întăresc bariera naturală a pielii.

Chiar și upcycling-ul (refolosirea deșeurilor) intră într-o nouă eră. „Upcycling-ul timpuriu, cum ar fi refolosirea zațului de cafea sau a semințelor de fructe, a fost un prim pas important. Dar era în mare parte oportunist,” explică Janjanin. Acum, tehnicile de fermentație de precizie permit chimiștilor să decidă exact ce moleculă le trebuie și să o producă într-o versiune superioară celei obținute prin extracție convențională. „Acum vedem lucruri precum hiper-fermentarea, care ne permite să rafinăm și să ascuțim un ingredient la nivel molecular,” adaugă Joanna Ellner.

O evoluție, nu o trădare a naturii

Iar pentru cei îngrijorați că ne îndepărtăm de lumea naturală, biologul Lorraine Dallmeier, CEO al școlii online de formulare cosmetică organică Formula Botanica, are un răspuns clar: „Nu este o trădare a principiilor naturale; este o evoluție a acestora. Am extras din sisteme terestre la o scară care este, sincer, nesustenabilă, iar biotehnologia oferă o modalitate de a decupla producția de ingrediente de utilizarea terenurilor. Industria frumuseții trebuie să fie dispusă să-și pună la îndoială propriile presupuneri despre ce înseamnă ‘natural’ dacă vrea să existe într-o formă semnificativă pe termen lung.”

viitorul este hibrid. Toxicologul Rani Ghosh crede că vom asista la o schimbare majoră. „Cred că vom vedea o îndepărtare de la ‘natural’ ca simplu substitut pentru siguranță și o trecere către o abordare mai bazată pe dovezi. Una care ia în considerare modul în care sunt produse ingredientele, cât de consistente sunt și cum performează într-o formulă. Viitorul va fi probabil un amestec de biotehnologie și aprovizionare tradițională, ghidat de date, nu de limbajul de marketing.”

Cinci produse care îmbrățișează deja revoluția

Dacă vrei să vezi cum arată viitorul, iată câteva produse care folosesc deja aceste tehnologii: