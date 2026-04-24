Brandul italian Falconeri a adus rafinamentul la Los Angeles joi seară, organizând o cină exclusivistă într-o reședință din Brentwood pentru a celebra colecția sa Ultrafine Cashmere. Printre invitați s-au numărat nume grele de la Hollywood, precum Eva Longoria, Matt Bomer și Sharon Stone, alături de Leighton Meester, Chace Crawford, Jesse Williams și Jay Ellis.

Eva Longoria, îndrăgostită de brand

Eva Longoria a fost una dintre vedetele serii, mărturisind că legătura ei cu brandul este una personală și de durată. Actrița a fost introdusă în universul Falconeri acum câțiva ani de soțul ei, José Bastón. De atunci, a rămas fidelă stilului propus de italieni.

„Pur și simplu m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit de stil și de țesături. Și a fost pur și simplu ușor”, a declarat Eva Longoria. Ea a explicat și ce anume o atrage. „Iubesc stilul din magazine. Și este ușor să asortezi totul. Eu sunt adepta tonurilor, așa că iubesc negru pe negru, bleumarin pe bleumarin, bej pe bej.” V-ați gândit vreodată cât de simplu sună?

Iar la eveniment, a demonstrat exact acest lucru, purtând un pulover negru din cașmir și pantaloni negri de mătase de la Falconeri. Potrivit ei, cașmirul este perfect pentru un oraș ca Los Angeles. „Este o bluză pentru patru sezoane. Știi, o poți purta tot anul.”

Un nou film cu Kim Kardashian și 50 Cent

Dincolo de modă, Longoria este în plin proces creativ. Tocmai a terminat de filmat cel mai recent proiect regizoral, „The Fifth Wheel”, la care acum lucrează la montaj. Filmul are o distribuție de zile mari, cu Kim Kardashian, Fortune Feimster, Nikki Glaser și Brenda Song în rolurile principale.

Numai că surprizele nu se opresc aici. „Și am toate aceste apariții cameo nebunești”, a dezvăluit ea, enumerând nume precum Will Ferrell, Kristen Wiig, 50 Cent, Jack Whitehall, Casey Wilson, Matt Walsh și Steve Aoki.

Dar revenirea la filmările din Los Angeles, după aproape un deceniu de producții în afara orașului, are o semnificație aparte pentru ea. Locuind între Spania și Mexic, actrița simte că lucrurile se schimbă. „Și Matt a spus că și el tocmai a filmat aici”, a adăugat ea, referindu-se la Matt Bomer. „Așa că, cred că se întoarce, producția.”

Petrecere deasupra Los Angeles-ului

Evenimentul a avut loc într-un cadru de vis. Invitații s-au bucurat mai întâi de un cocktail la marginea piscinei, admirând priveliștea panoramică asupra orașului și a oceanului. Locația aleasă a fost o reședință proiectată de Thomas Juul-Hansen, scoasă la vânzare pentru aproape 40 de milioane de dolari.

Cifrele vorbesc de la sine.

Pe măsură ce soarele apunea, invitații au fost conduși pe acoperișul clădirii pentru cină, unde instalații din cașmir completau decorul elegant.

Revoluția cașmirului ajunge în America

Matteo Veronesi, reprezentantul brandului (și fiul fondatorului grupului Calzedonia, Sandro Veronesi), a explicat de ce a ales L.A. pentru un astfel de eveniment. „Nu este vorba doar de a vinde un produs, ci mai mult și de a oferi niște sentimente, emoții, senzații”, a spus el. „Cred că Los Angeles este un loc unde oamenii apreciază calitatea a ceea ce facem, calitatea cașmirului.”

E drept că publicul de acolo are alte așteptări. „Ei chiar apreciază sursa. Vor să înțeleagă de unde provin țesăturile, cum este totul făcut. Există această tendință către fibre naturale reale, ceva mai organic.” Cașmirul Falconeri este adus din Mongolia și produs integral în fabricile proprii.

Brandul își continuă expansiunea în SUA, având deja trei magazine în New York, unul în New Jersey și o locație în Santa Clara, California. Urmează deschideri în Chicago și Boston, iar Los Angeles este pe lista de priorități. „Este foarte important să mergem în orașele unde oamenii pot aprecia calitatea produsului nostru și să înțeleagă cu adevărat ce facem”, a concluzionat Veronesi. „Noi o numim revoluția cașmirului.”