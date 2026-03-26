Alegerea unei noi coafuri poate fi o adevărată provocare, mai ales când vrei să fii sigură că se potrivește perfect cu trăsăturile tale. Pentru femeile cu fața ovală, considerată cea mai versatilă formă, opțiunile par infinite, însă trei stiliști de top vin cu 13 propuneri concrete pentru a te asigura că pleci mulțumită de la salon de fiecare dată.

Textură, lungime și echilibru

Toate texturile de păr se potrivesc feței ovale, însă totul stă în styling. Părul perfect drept, de exemplu, tinde să accentueze simetria, în timp ce texturile ondulate sau crețe aduc un aer mai romantic. Cert e că, indiferent de textura naturală, puțină mișcare nu strică. „Introducerea mișcării, fie prin bucle, onduleuri sau o stratificare subtilă, ajută la menținerea echilibrului unei fețe ovale”, explică Charlotte Mensah, stilistă a celebrităților.

Iar pentru persoanele cu păr fin, stilistul Jake Unger de la salonul Larry King sugerează „loburi texturate și șuvițe aerisite”, deoarece acestea pot adăuga volum fără a încărca.

De la tunsori pixie la onduleuri medii, fața ovală poate susține cam orice lungime. „Acestea fiind spuse, stilurile de la umăr până la piept se simt adesea deosebit de potrivite, încadrând fața fără a fura centrul atenției”, spune Unger. Charlotte Mensah completează, menționând că „lungimile mai mari funcționează deosebit de bine atunci când sunt asociate cu straturi, onduleuri moi sau bucle”. E drept că preferința personală rămâne, până la urmă, cel mai bun indicator.

Bretonul, da sau nu?

V-ați gândit vreodată la breton, dar v-a fost teamă? Ei bine, pentru fața ovală, se pare că orice merge. Jake Unger susține că fețele ovale se potrivesc cu toate stilurile de breton. „Bretonul cortină se simte șic fără efort, în timp ce bretonul într-o parte aduce o notă de dramatism”, afirmă el.

Bretonul filat și rar este o alegere mai delicată, care poate fi integrat ușor în restul părului dacă te plictisești de el. Pentru cele mai curajoase, bretonul drept poate arăta incredibil de puternic. În schimb, stilistul Silver Mestre de la Hershesons este un fan al bretonului complet, foarte scurt.

13 idei de la vedete

Dacă ai nevoie de mai multă inspirație, hai să vedem câteva exemple concrete de la celebrități cu față ovală, care au găsit coafurile perfecte pentru ele.