Alegerea unei noi coafuri poate fi o adevărată provocare, mai ales când vrei să fii sigură că se potrivește perfect cu trăsăturile tale. Pentru femeile cu fața ovală, considerată cea mai versatilă formă, opțiunile par infinite, însă trei stiliști de top vin cu 13 propuneri concrete pentru a te asigura că pleci mulțumită de la salon de fiecare dată.
Textură, lungime și echilibru
Toate texturile de păr se potrivesc feței ovale, însă totul stă în styling. Părul perfect drept, de exemplu, tinde să accentueze simetria, în timp ce texturile ondulate sau crețe aduc un aer mai romantic. Cert e că, indiferent de textura naturală, puțină mișcare nu strică. „Introducerea mișcării, fie prin bucle, onduleuri sau o stratificare subtilă, ajută la menținerea echilibrului unei fețe ovale”, explică Charlotte Mensah, stilistă a celebrităților.
Iar pentru persoanele cu păr fin, stilistul Jake Unger de la salonul Larry King sugerează „loburi texturate și șuvițe aerisite”, deoarece acestea pot adăuga volum fără a încărca.
De la tunsori pixie la onduleuri medii, fața ovală poate susține cam orice lungime. „Acestea fiind spuse, stilurile de la umăr până la piept se simt adesea deosebit de potrivite, încadrând fața fără a fura centrul atenției”, spune Unger. Charlotte Mensah completează, menționând că „lungimile mai mari funcționează deosebit de bine atunci când sunt asociate cu straturi, onduleuri moi sau bucle”. E drept că preferința personală rămâne, până la urmă, cel mai bun indicator.
Bretonul, da sau nu?
V-ați gândit vreodată la breton, dar v-a fost teamă? Ei bine, pentru fața ovală, se pare că orice merge. Jake Unger susține că fețele ovale se potrivesc cu toate stilurile de breton. „Bretonul cortină se simte șic fără efort, în timp ce bretonul într-o parte aduce o notă de dramatism”, afirmă el.
Bretonul filat și rar este o alegere mai delicată, care poate fi integrat ușor în restul părului dacă te plictisești de el. Pentru cele mai curajoase, bretonul drept poate arăta incredibil de puternic. În schimb, stilistul Silver Mestre de la Hershesons este un fan al bretonului complet, foarte scurt.
13 idei de la vedete
Dacă ai nevoie de mai multă inspirație, hai să vedem câteva exemple concrete de la celebrități cu față ovală, care au găsit coafurile perfecte pentru ele.
- Pixie cut elegant: Keke Palmer demonstrează că „un pixie scurt și îndrăzneț” este incredibil de măgulitor, după cum spune Unger.
- Valuri rebele: Sarah Jessica Parker este exemplul perfect. „O formă ovală a feței este natural versatilă”, explică Mensah. „Cheia este să lucrezi cu simetria naturală, să o pui în valoare, nu să o copleșești.”
- Bucle lejere de divă: Nimeni nu stăpânește părul blond ca Beyoncé. Buclele ei lejere, de tip „bombshell”, flatează și subliniază echilibrul feței ovale.
- Cocul dat pe spate: Un stil preferat de Bella Hadid, care îi lasă trăsăturile și forma feței să strălucească.
- Breton filat: Lisa de la Blackpink preferă părul mediu spre lung, iar bretonul filat îi complimentează fața fără a o masca.
- Împletituri „Milkmaid”: Aceste împletituri înfășurate peste cap arată deosebit de elegant pe fețele ovale.
- Torsiuni medievale: Un stil șic și jucăuș, purtat de Kendall Jenner cu șuvițe lungi.
- Bucle într-o parte: Cărarea laterală arată divin, iar look-ul poate fi elevat cu bucle clasice, realizate cu un ondulator cu diametru mare.
- Mini ’fro: Rihanna este cunoscută pentru că poate purta orice stil, iar mini-ul ei afro se potrivește perfect celor cu păr afro și față ovală.
- Șuvițe pieptănate pe spate: Jennifer Lawrence poartă un stil elegant, pieptănat pe spate, fără geluri dure, care îi încadrează frumos fața. Stilul confirmă spusele lui Mensah, care afirmă că fețele ovale „permit unei game largi de stiluri să se așeze bine, de la straturi moi la tunsori mai structurate”.
- Coc clasic: Cocul elegant al lui Charlize Theron este universal măgulitor, mai ales cu câteva șuvițe lăsate libere în față.
- Afro lung și voluminos: Părul afro lung, cu mult volum, arată minunat pe persoanele cu păr texturat.
- Blowout clasic: O coafură simplă, uscată cu peria (precum cea purtată de Hunter Schafer), arată cool fără efort pe o față ovală.