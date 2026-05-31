Când te gândești la divele absolute ale Hollywood-ului, e imposibil să nu îți vină în minte un chip anume. Iar sâmbătă seară, Michelle Pfeiffer a demonstrat încă o dată de ce rămâne una dintre cele mai admirate femei din lume, atrăgând toate privirile la un eveniment din Los Angeles, la vârsta de 68 de ani.

O apariție care sfidează timpul

Te-ai gândit vreodată cum ai vrea să arăți la aproape 70 de ani? Sincer, imaginile cu actrița de pe covorul roșu sunt exact doza de inspirație de care aveam nevoie săptămâna asta. Nu e vorba doar despre gene bune, ci despre acea eleganță naturală pe care o poți cultiva în timp.

Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, vedeta a participat la evenimentul The Madison FYC de la Television Academy Saban Media Center. Și nu a ales o ținută plictisitoare. A purtat o rochie midi florală absolut superbă, cu imprimeuri trandafirii și vișinii pe un fundal închis. Decolteul adânc și cureaua neagră care i-a marcat talia au completat perfect look-ul, alături de o pereche clasică de pantofi stiletto negri și buclele ei blonde, lejere.

Recomandări Catherine Deneuve, apariție elegantă la 82 de ani. Actrița a strălucit pe covorul roșu la Cannes.

Fără condiții de lux pe platoul de filmare

Dar că lucrurile nu sunt mereu roz și pline de glam pentru o vedetă de calibrul ei. După o carieră de peste patru decenii, cu filme uriașe precum Scarface sau Legături Primejdioase, ai crede că actrița cere doar rulote de lux la filmări. Numai că realitatea de pe setul noului ei serial e cu totul alta.

Michelle joacă rolul lui Stacy Clyburn în The Madison, cea mai nouă extensie a universului Yellowstone. Familia ei din serial se mută de la New York în Montana după o tragedie. Iar condițiile de filmare au fost la fel de dure ca peisajul.

„A fost totul puțin cam pe fugă pentru toată lumea, așa că nu au fost pregătite anumite facilități. Nu există baie, nici măcar toaleta exterioară nu este reală. Deci nu există aer condiționat, nu există instalații sanitare, nu există nimic.” – Michelle Pfeiffer, Actriță

Ea a recunoscut în podcastul În Conversation al Los Angeles Times că „a durat ceva timp” până când distribuția s-a obișnuit cu situația. Cu toate neajunsurile, vedeta a ținut să precizeze că locul ales pentru filmări era „de o frumusețe care îți taie respirația”.

Recomandări Jennifer Lopez, cu sprâncene estompate pe covorul roșu. O apariție neașteptată.

Ce ne învață despre reinventare

Cifrele vorbesc de la sine.

Are la activ trei nominalizări la Oscar și o căsnicie solidă din 1993 cu producătorul David E. Kelley, cu care împarte doi copii, Claudia Rose și John Henry. Însă dincolo de aceste realizări de familie, actrița nu se oprește din explorat.

Recomandări Aparitie rara pe covorul rosu. Tudor Chirila și partenera lui au atras toate privirile la București

Pe lângă întoarcerea pe micile ecrane într-un rol major alături de nume cunoscute (precum Kurt Russell și Matthew Fox), ea și-a lansat și propriul brand de frumusețe și wellness fără parfum, numit Henry Rose. Până la urmă, decizia de a rămâne activă și de a încerca noi direcții antreprenoriale este o lecție excelentă pentru noi toate. Serialul The Madison își așteaptă acum premiera, iar fanii vor putea urmări curând cum se descurcă diva de la Hollywood în sălbăticia din Montana, complet lipsită de confortul urban.