O alertă alimentară urgentă a fost emisă pentru un produs de tip salată, care este retras de pe piață din cauza unei posibile contaminări cu Salmonella. Măsura vizează protejarea consumatorilor de o infecție bacteriană care poate avea consecințe serioase asupra sănătății.

Avertisment privind contaminarea

Autoritățile din domeniul siguranței alimentare au inițiat procedura de rechemare a produsului după ce au fost identificate riscuri de prezență a bacteriei Salmonella. E drept că vorbim despre o contaminare „potențială”, însă protocolul în astfel de situații este extrem de strict și impune retragerea imediată de la raft pentru a preveni orice îmbolnăvire.

Pericolul este real.

Recomandari Alertă alimentară în Lidl: Stafide „Furnicuța” retrase de urgență

chiar dacă nu toate produsele dintr-un lot sunt efectiv contaminate, riscul este mult prea mare pentru a fi ignorat. De aceea, întreaga cantitate suspectă este scoasă din circuitul comercial.

Ce este Salmonella și de ce e periculoasă

Dar ce înseamnă, pe bune, o toxiinfecție alimentară cu Salmonella? V-ați confruntat vreodată cu așa ceva? Vorbim despre o afecțiune bacteriană care se manifestă, în general, prin simptome gastrointestinale destul de neplăcute. Printre cele mai comune se numără:

Febră

Crampe abdominale

Diaree

Greață și, uneori, vărsături

Simptomele apar de obicei la 12-72 de ore de la consumul alimentului contaminat și pot persista între patru și șapte zile. Iar pentru anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi copiii mici, vârstnicii sau persoanele cu un sistem imunitar deja slăbit (de exemplu, pacienții oncologici), infecția poate duce la complicații severe, necesitând spitalizare.

Recomandari Alertă alimentară pentru ciocolata Cali-Gold vândută în două mari magazine

Ce trebuie să facă acum consumatorii

Sfatul principal pentru oricine ar putea avea acest produs acasă este simplu și direct: nu îl consumați sub nicio formă. Chiar dacă salata pare proaspătă și nu are un miros sau un aspect neobișnuit, bacteria Salmonella nu poate fi detectată cu ochiul liber.

Consumatorii sunt îndemnați să verifice produsele de tip salată pe care le-au cumpărat recent. În cazul în care dețin un produs vizat de rechemare, acesta trebuie fie aruncat imediat, fie returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, unde, în mod normal, ar trebui să primească contravaloarea acestuia. Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii specifice despre marca produsului sau loturile afectate, însă vigilența rămâne esențială.