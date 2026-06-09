Mariska Hargitay a avut parte de o seară mamă-fiu cum rar vedem în lumina reflectoarelor. Actrița de 62 de ani a bifat două evenimente majore într-o singură zi alături de fiul ei cel mare, August Hermann, în vârstă de 19 ani.

https://x.com/NBA/status/2064176340278956536

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Știi momentul ăla când copilul tău pleacă la facultate și casa pare brusc prea goală? Ei bine, August tocmai a terminat primul an departe de casă și s-a întors pentru vacanța de vară, iar Mariska profită de fiecare secundă. Pentru orice mamă care a trecut prin emoțiile cuibului gol, bucuria de a ieși în oraș cu băiatul tău devenit brusc adult este absolut inegalabilă.

Mariska și soțul ei, Peter Hermann, au trei copii, însă aparițiile lor publice în formulă de familie sunt extrem de rare. De data asta, actrița din Law & Order a decis să facă o excepție pentru o zi plină în New York.

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De la covorul rosu direct la meciul de baschet

Ziua a început elegant, la festivalul de film TriBeCa. Cei doi au participat la premiera filmului The Gymnasts Of Fisherman Colony. Iar aici s-a văzut cel mai bine cât de mult a crescut August.

Tânărul o depășește deja cu mult în înălțime pe mama sa, care l-a privit plină de adorație pe covorul roșu în timp ce pozau pentru fotografi.

Dar seara nu s-a terminat acolo. După premiera de film, au schimbat ținutele și au fugit la Madison Square Garden pentru meciul trei din finala NBA, unde New York Knicks a jucat împotriva celor de la San Antonio Spurs. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, Mariska este o fană înfocată a echipei Knicks, în special a jucătorului Jalen Brunson.

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Pentru meci, actrița a îmbrăcat un tricou al echipei, în timp ce August a rămas la o ținută relaxată cu blugi și o cămașă cu imprimeu. La partidă li s-a alăturat și Christopher Meloni, colegul de-o viață al Marishei din Law & Order. Din păcate pentru ei, Knicks a pierdut meciul cu 115 la 111 în ultimele minute, deși mai au două victorii față de singura victorie a celor de la Spurs.

O prietenie neasteptata dincolo de teren

Pe lângă timpul petrecut cu fiul ei, Mariska are o relație cu totul specială cu echipa ei de suflet. Recent, actrița a povestit ce și-a spus cu Jalen Brunson după o îmbrățișare la un meci anterior.

„Jalen, la ultimul meci la care am fost, când am intrat pe teren să-l felicit, îi spuneam cât de grozav a fost, iar el m-a prins de umeri și mi-a spus: «Voi fi acolo».” – Mariska Hargitay, Actriță

Ea credea că vorbesc despre baschet, numai că sportivul se referea de fapt la piesa ei de pe Broadway, Every Brilliant Thing.

„Atât de iesit din comun este. Dar asta mi-a spus și am zis: «Stai, ce?». Iubesc asta, îl iubesc și mă inspiră atât de mult.” – Mariska Hargitay, Actriță

Și sentimentul este reciproc. Jalen însuși a povestit cum actrița i-a dat mesaj după prima victorie din finală.

„Nu-mi amintesc exact, dar a fost mai mult ceva de genul «Buna treabă, felicitări».” – Jalen Brunson, Jucător NBA

Până la urmă, să reușești să îmbini o carieră solicitantă pe Broadway cu serile de baschet alături de băiatul tău de 19 ani nu e deloc ușor. Rămâne să vedem dacă August o va însoți pe mama lui și la meciul patru al finalei, programat pentru miercuri. Oricum se va termina campionatul pentru Knicks, vara de abia a început pentru ei doi.