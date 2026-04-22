Lumea televiziunii din anii ’90 este în doliu. Lize Van der Walt, cunoscută de o lume întreagă drept „Gold” din show-ul „Gladiators”, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, în țara sa natală, Africa de Sud. Vestea a șocat fanii emisiunii-fenomen, care și-o amintesc pentru forța și spiritul ei neîmblânzit.

O luptă curajoasă cu cancerul

Fosta vedetă s-a stins după o luptă pe care apropiații au descris-o ca fiind lungă și plină de curaj împotriva cancerului. Moartea sa lasă un gol imens nu doar în inimile celor care au urmărit-o în arenă, ci și în comunitatea artistică unde Lize își găsise o nouă vocație. Pe bune, mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțul oficial, amintind de personalitatea vibrantă a celei supranumite „fata de aur” a competiției.

Forță și reziliență în arenă

Dar cum a ajuns ea o legendă a micului ecran? V-ați gândit vreodată ce parcurs a avut? Drumul lui Lize către faimă a început cu mult înainte de televiziune. În Africa de Sud, ea s-a remarcat ca o atletă de elită, câștigând medalia de aur la proba de 400 de metri la vârsta de doar 21 de ani. Mai târziu, spiritul său aventuros a adus-o în Marea Britanie, unde a lucrat inițial ca antrenoare de fitness, pentru ca în 1997 să fie aleasă din mii de candidați pentru a se alătura gladiatorilor.

Reprezentanții oficiali ai show-ului „Gladiators” au transmis un mesaj emoționant. „Suntem profund întristați să aflăm de trecerea în neființă a fetei de aur a emisiunii, Gold. Lize s-a alăturat versiunii britanice a show-ului în 1997, aducând forță, spirit și determinare în arenă. Deși accidentările i-au limitat aparițiile, a dat dovadă de o reziliență incredibilă, iar atunci când a concurat, a demonstrat că tot ce strălucește este cu adevărat Gold”, se arată în comunicatul oficial postat pe pagina de Facebook a emisiunii.

O declarație care spune totul.

De la atletism la pictură

Un moment de referință în cariera sa a avut loc în anul 2000. Atunci s-a întors în competiție pentru a reprezenta Marea Britanie chiar împotriva țării sale natale, un episod simbolic care i-a demonstrat loialitatea și caracterul puternic.

După ce a pus capăt carierei în lumina reflectoarelor, Lize Van der Walt a decis să revină la origini. S-a stabilit în Hermanus, un oraș de coastă pitoresc din Africa de Sud. Acolo, fosta luptătoare și-a reconstruit viața (un lucru surprinzător pentru mulți) și a devenit un artist de succes, inspirată de apusurile și peisajele marine. „Acolo și-a clădit o nouă viață ca artist de succes, creând peisaje marine și lucrări semi-abstracte inspirate de împrejurimi. Îți mulțumim pentru amintiri, Lize. Vei fi mereu parte din istoria Gladiators”, au mai adăugat reprezentanții producției britanice.

Iar moștenirea ei continuă, chiar dacă emisiunea „Gladiators” trăiește o a doua tinerețe după relansarea de succes la BBC în 2024, cu prezentatorii Bradley și Barney Walsh. Deși noii gladiatori precum Giant sau Athena domină acum ecranul, amprenta lăsată de Lize „Gold” Van der Walt rămâne o parte fundamentală a istoriei acestui fenomen mediatic. Gândurile fanilor și ale colegilor se îndreaptă acum către fiul ei, Michael, și către toți cei care au cunoscut-o.