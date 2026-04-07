Mircea Lucescu, unul dintre cei mai respectați antrenori din lume, a lăsat în urmă o avere impresionantă, estimată la 30 de milioane de euro. Succesul său nu s-a limitat însă doar la terenul de fotbal, ci s-a extins și în lumea afacerilor, unde a demonstrat un fler clar pentru investiții profitabile.

Imobiliare de lux în Capitală

Dincolo de cariera sportivă, Mircea Lucescu s-a remarcat prin flerul său de antreprenor. A deținut terenuri valoroase în mai multe zone din România și a investit în proiecte imobiliare de succes, care i-au consolidat poziția printre cei mai bogați români din sport. Un exemplu remarcabil este proiectul de lux Rahmaninov 38, situat în zona Floreasca din București, aproape de lac. Clădirea are opt etaje și include 32 de apartamente, iar valoarea totală a proiectului depășește 10 milioane de euro.

Și, hai să vedem cifrele, căci ele sunt de-a dreptul spectaculoase. Prețurile apartamentelor pornesc de la 250.000 de euro. V-ați întrebat vreodată cât costă luxul suprem? Ei bine, un penthouse de la ultimul etaj a fost vândut pentru 1,2 milioane de euro, iar un singur loc de parcare a costat 50.000 de euro.

Recomandari Cristi Borcea a transferat averea de sute de milioane de euro pe numele mamei sale

Companii cu profit de milioane

Dar implicarea sa nu s-a oprit aici. Pe lângă proiectele imobiliare de amploare, Mircea Lucescu a fost implicat direct în afaceri prin mai multe companii. Din 2016, antrenorul și-a început parcursul antreprenorial preluând aproape 50% din acțiunile Lake Tower SRL, o firmă activă în dezvoltarea și promovarea de proiecte imobiliare. Până în 2023, cota sa de deținere a crescut la aproape 60%.

În 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei și un profit de aproximativ 6,5 milioane de lei.

Recomandari Andreea Popescu a părăsit penthouse-ul de 4 milioane de euro după divorț

si, fostul selecționer deține 16,5% din acțiunile Romradiatoare SA, companie cu sediul în Brașov. În 2016, Lucescu a fondat și Lakeside View SRL, propria sa companie de dezvoltare imobiliară, prin care a construit unele dintre cele mai importante ansambluri rezidențiale din București.

Un ultim proiect de anvergură

Iar ambiția sa antreprenorială părea să nu cunoască limite. La 80 de ani, el pregătea lansarea celui mai mare proiect rezidențial de până acum (o investiție estimată la 17,5 milioane de euro). Acesta urma să fie construit pe un teren de peste 11.700 de metri pătrați din Sectorul 6, în apropierea Lacului Morii, venind în completarea complexului Lake House, finalizat în 2022.

O nouă pasiune, vinurile Purcari

Pe lângă pasiunea pentru fotbal și imobiliare, Mircea Lucescu intrase recent și în lumea vinurilor. Devenise acționar minoritar și ambasador al Purcari Wineries, unul dintre cei mai respectați producători de vinuri din regiune. Victor Bostan, CEO-ul companiei, a confirmat parteneriatul.

Recomandari A doua cea mai frecventă afecțiune neurologică costă sistemul 500 de milioane de lire

„Este un privilegiu să-l avem pe Mircea Lucescu alături de noi. Valorile sale – excelența, dedicarea și capacitatea de a inspira – sunt perfecte pentru a reprezenta brandul nostru. Colaborarea dintre Purcari și Mircea Lucescu va fi marcată printr-o serie de inițiative care vor sublinia valorile comune ale excelenței și inovației”, a declarat acesta.