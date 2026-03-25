Cristi Borcea, omul de afaceri în vârstă de 56 de ani cu o avere estimată la sute de milioane de euro, a luat o decizie radicală. Într-o mișcare menită să prevină orice neînțelegere viitoare, milionarul a dezvăluit că nu mai deține nicio proprietate pe numele său. Totul a fost transferat către una dintre cele mai de încredere persoane din viața lui.

Surprinzător sau nu, întreaga avere a lui Cristi Borcea nu se află pe numele soției sale, Valentina Pelinel, și nici pe al fostelor partenere. Omul de afaceri a decis că cea mai potrivită persoană pentru a-i gestiona bunurile este chiar mama sa. V-ați fi așteptat la asta? Se pare că încrederea absolută o are doar în cea care i-a dat viață.

Întrebat direct despre acest aranjament, Borcea a fost cât se poate de tranșant. „Dacă nu mama, atunci cine? În mama am cea mai mare încredere. Da, păi ce să fac? Eu am pe numele mamei tot. Bine, sunt și la Patrick, și la Coco”, a declarat milionarul în cadrul unui podcast.

Iar când a fost întrebat dacă mai are ceva pe numele său, răspunsul a fost scurt și la obiect.

„Nu, absolut nimic”.

Ce se întâmplă cu fostele soții și copiii

Decizia nu înseamnă că cei nouă copii ai săi (pe care îi are cu patru femei diferite) au fost neglijați. Dimpotrivă, omul de afaceri a avut grijă să le asigure viitorul, însă a procedat diferit în cazul fiecărei familii. Bunurile destinate copiilor sunt trecute direct pe numele lor, ocolind astfel mamele.

„Mihaela Borcea are case pe numele ei și ce am mai făcut atunci, dar le-am lăsat copiilor foarte multe. La Alina Vidican, casa este pe numele copiilor, și cu Valentina am separare de bunuri. Tot ce le-am luat copiilor, pe unde sunt ei, sunt pe numele copiilor”, a precizat el.

Motivul din spatele deciziei radicale

Dar de ce această strategie complicată? Până la urmă, explicația lui Cristi Borcea este una cât se poate de pragmatică și vine din experiențele trecute. Fostul președinte al Dinamo vrea să evite cu orice preț conflictele care ar putea apărea între femeile din viața sa din cauza banilor.

El consideră că, odată ce primesc bunuri, partenerele dezvoltă așteptări nerealiste și nemulțumiri. „În momentul în care le dai femeilor, eu având mai multe, încep și spun că ăleia i-am dat mai mult și tot așa. După un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite de ce le-am dat și în ce condiții sunt. Mai bine nu, mai bine copiilor”, a concluzionat Borcea.