Actorul Adrien Brody, câștigător al unui Oscar, debutează pe Broadway cu piesa „The Fear of 13”. El interpretează rolul lui Nick Yarris, un bărbat care a petrecut 22 de ani în închisoare pentru viol, răpire și o crimă pe care nu le-a comis. Iar omul care i-a inspirat personajul se află adesea chiar în public, la James Earl Jones Theatre, urmărind spectacolul.

O sursă de inspirație în public

Pentru Adrien Brody, să joace o persoană reală nu este o noutate, după roluri precum Władysław Szpilman în „Pianistul” (2003) sau Salvador Dalí în „Miezul nopții în Paris” (2011). Numai că de data aceasta, prezența constantă a lui Nick Yarris în sală adaugă o presiune aparte. „Are această abilitate unică de a fi atât incredibil de amuzant și sociabil, cât și de a accesa emoții profunde și empatie, menținând în același timp un stoicism”, spune Brody despre Yarris. „A fost martor la atât de multe. Este cu adevărat o forță și este destul de diferit de mine în ceea ce emană. Puterea și abilitatea lui de a persevera prin atâtea sunt foarte prezente în aura sa, iar să-l am în public în fiecare seară – ca reper, ca sursă de inspirație – vreau să-l onorez cu adevărat pe el și circumstanțele, și asta mi-a permis să o fac într-un mod diferit.”

De la documentar la scenă

Piesa, scrisă de Lindsey Ferrentino, se bazează pe documentarul omonim al lui David Sington, care a cronicizat cei 22 de ani petrecuți de Yarris în închisoare, majoritatea în izolare, înainte de a fi exonerat în 2003. Ferrentino a fost captivată de povestea lui după ce a văzut documentarul pe Netflix în timpul carantinei. „A fost capabil să-și articuleze propria experiență într-un mod atât de teatral și vibrant, și cred că o mare parte din asta se datorează faptului că a petrecut 22 de ani în izolare, unde singura lui companie erau cărțile”, explică ea. „Are acest mod cu totul unic de a vorbi, diferit de oricine am întâlnit vreodată, prin care reușește să picteze aceste imagini în proză.”

Recomandari Absolutely dezvaluie povestea celor 20 de tinute create pentru turneu

Cifrele sunt brutale.

Nick Yarris a fost a 13-a persoană exonerată de pe culoarul morții și a 140-a persoană din Statele Unite exonerată prin teste ADN după condamnare, cazul său fiind susținut de The Innocence Project.

Un sistem care te șterge din peisaj

Povestea rezonează diferit pe Broadway față de premiera de la Londra din octombrie 2024, unde Brody a primit o nominalizare la premiile Olivier. V-ați gândit vreodată de ce? E drept că în Marea Britanie, pedeapsa cu moartea a fost abolită încă din 1965. „Există un alt nivel de complicitate din partea publicului, și furie”, afirmă Ferrentino. „Povestea este nouă, dar nu este nouă pentru oameni. Sistemul este conceput în așa fel încât, atunci când oamenii sunt «puși deoparte», acest lucru este atât literal, cât și metaforic, astfel încât să nu trebuiască să te gândești la aceste povești. Dar noi toți facem parte din acest sistem. Suntem cu toții complici trăind într-o țară și o cultură care creează povești precum cea a lui Nick.”

Recomandari Estée Lauder și povestea cosmeticelor de succes

Regizorul David Cromer subliniază complexitatea personajului, care, deși nevinovat de crimele pentru care a fost închis, a încălcat legea în alte moduri. „Personajul acela nu este un sfânt. Nu este o persoană perfectă. Asta nu înseamnă că ar trebui să moară pe culoarul morții. Există o ambiguitate enormă la toți acești oameni.”

Tessa Thompson și drumul de la curiozitate la compasiune

O piesă esențială în povestea lui Nick este Jacki, interpretată de Tessa Thompson, aflată și ea la debutul pe Broadway. Jacki era o voluntară care vizita deținuții pentru a le oferi sprijin emoțional. Thompson nu a întâlnit-o niciodată pe adevărata Jacki, a cărei identitate Yarris a protejat-o, dar și-a bazat interpretarea pe experiențe personale, după ce a vorbit la telefon cu un deținut. „Erau atât de multe lucruri pe care nu le știam. La acel moment, nu realizam cât de prohibitiv de scump ar fi pentru un deținut să țină legătura cu prietenii și familia – cum, pentru unii, asta ar face imposibil să vorbească foarte des sau să accepte taxele pentru apelurile cu taxă inversă.”

Si experiența a fost revoltătoare. „De fiecare dată când am avut ocazia să întrezăresc cum este în interiorul acestui sistem, mă simt atât de furioasă și simt că este un fel de pată pe America și pe visele sale de a avea o societate echitabilă și liberă”, mărturisește actrița. Relația dintre Nick și Jacki a fost una aparte (cei doi au fost căsătoriți timp de nouă ani, perioadă în care nu s-au atins niciodată, cu excepția schimbului de inele la nuntă).

Recomandari Meghan Markle vinde 22 de ținute din turneul australian pe o nouă platformă

O colaborare neașteptată

Dar Brody nu mai jucase pe o scenă de la 12 ani și nici nu căuta un rol în teatru când a fost contactat de Ferrentino. Citirea scenariului i-a schimbat însă părerea, iar colaborarea lor a devenit extrem de strânsă. „[Lucrul cu Brody] mi-a schimbat întregul proces de scriere și relația mea cu actorii, și cum pot să croiesc roluri pentru ei. Este pur și simplu această colaborare profundă și potrivire de sensibilități”, spune scenarista.

Colaborarea a mers atât de departe încât Brody a contribuit la scenariu, scriind prima versiune a unui monolog cerut special de Yarris. „Întregul discurs de la finalul piesei a fost ceva ce am scris eu, și este unul dintre lucrurile mele preferate pe care le-am scris”, povestește Ferrentino. „Primesem o notă – nu voi spune de la cine – să tăiem tot discursul, iar Adrien s-a luptat să-l păstreze în piesă. De fiecare dată când îl interpretează, sunt atât de mișcată și recunoscătoare pentru că a ajutat la păstrarea acelei bucăți de text și pentru cât de aliniați suntem în protejarea integrității operei.”

Pentru Brody, rostirea acelor cuvinte în fiecare seară este o responsabilitate, dar și un privilegiu. „Consider că există o mare valoare în a face o muncă ce ne inspiră pe noi și pe alții să comunicăm mai bine și să găsim un teren comun, sau să vedem dincolo de propriile noastre circumstanțe sau judecăți. Cred că frumusețea filmului, frumusețea artei și frumusețea muncii pe scenă este că aceste lucruri pot planta o sămânță – pentru mai puțină judecată, pentru a fi mai deschiși la minte sau pentru a ne aminti de propria noastră bunăstare.”