Un model clasic de la Adidas pare pregătit pentru o revenire în forță, iar semnalul a fost dat chiar de Timothée Chalamet. Actorul a fost zărit la meciul celor de la Knicks purtând o pereche impecabilă de Stan Smiths, alimentând speculațiile că celebrul pantof sport ar putea redeveni un „must-have”.

Apariția surpriză a lui Chalamet

Prezent la Madison Square Garden, actorul din „Dune” a venit echipat complet Adidas pentru a-și susține echipa favorită, Knicks, în al doilea meci din prima rundă a playoff-ului împotriva celor de la Atlanta Hawks. Chalamet a purtat blugi închiși la culoare, o jachetă Adidas în culorile echipei (albastru și portocaliu) și, piesa de rezistență, inconfundabilii pantofi sport Stan Smiths.

Nu-i chiar prima oară când face asta. Actorul este cunoscut pentru alegerile sale vestimentare cu tentă retro, cum ar fi ghetele Reebok G-Unit pe care le-a purtat în decembrie.

Istoria unui pantof legendar

Dar cum a început totul? V-ați gândit vreodată cine a fost primul nume asociat cu acest model? Stan Smith, unul dintre cele mai recunoscute modele ale brandului german, a fost inițial un pantof de tenis în anii ’70, înainte de a deveni un succes uriaș în zona de lifestyle. Designul său minimalist, cu accente verzi pe călcâi și pe limbă, plus cele trei dungi perforate, l-au făcut celebru.

Chiar Stan Smith a explicat originile pantofului într-un interviu acordat WWD anul trecut: „În ’72 am făcut înțelegerea. Pantoful a apărut în ’73. Robert Haillet era cel mai bun jucător francez din țară la acea vreme, așa că, împreună cu Horst Dassler, fiul [fondatorului Adidas] Adi Dassler, au proiectat primul pantof de tenis din piele. În 1972, căutau să obțină o prezență mai puternică în Statele Unite. Eram jucătorul numărul unu în lume la acea vreme și american. Căutau o față bună pe care s-o pună pe limbă și nu au găsit una, așa că m-au întrebat pe mine dacă aș face-o oricum. Timp de aproximativ patru sau cinci ani, până în 1978, pe pantof se regăsesc atât imaginea mea, cât și numele lui în diferite moduri. Apoi, în ’78, i-au scos numele.”

De la record Guinness la retragerea de pe piață

Odată ce asocierea cu Haillet s-a încheiat, a început un nou capitol pentru Stan Smith. Pantoful a trecut de la relevanța pe terenul de tenis la popularitatea în afara lui, dovedindu-se la modă timp de zeci de ani. Iar în 1989, Adidas și Stan Smith au intrat în Cartea Recordurilor Guinness (Guinness Book of Records) după ce vânduseră 22 de milioane de perechi.

Cifrele vorbesc de la sine.

Și totuși, interesul a început să scadă spre 2010, iar Adidas a luat decizia de a scoate pantoful de pe piață în 2011.

Renașterea din 2013 și viitorul

A urmat apoi o relansare cu ocazia aniversării de 40 de ani, în 2013, care a reaprins entuziasmul în jurul modelului. Au fost create versiuni personalizate, „susținute” de celebrități care aveau propriile nume și chipuri pe pantof. Un alt moment de vârf a fost apariția lui Gisele Bündchen în ediția din noiembrie 2013 a Vogue Paris, purtând doar o pereche de Stan Smiths și nimic altceva. Pe bune, a fost un deceniu al renașterii pentru acest model, care a primit în 2014 premiul „Pantoful Anului” la Footwear News Achievement Awards.

În prezent, deși popularitatea nu mai e la nivelul de la mijlocul anilor 2010, Adidas continuă să reinventeze modelul. Pentru 2025 sunt deja anunțate lansări ce includ o versiune cu talpă subțire, o actualizare cu mărgele realizată de Clot și Edison Chen, și chiar o variantă inspirată de SpongeBob. Așa că apariția recentă a lui Chalamet la meci ar putea fi, de fapt, parte dintr-o strategie mult mai amplă de revenire pentru cel mai vândut pantof din istoria Adidas.