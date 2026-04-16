Parfumurile verii 2026 readuc în prim-plan notele fructate, dar într-o variantă mult mai matură și neașteptată, departe de spray-urile de corp din adolescență. Specialiștii spun că sezonul cald este momentul ideal pentru arome lejere, luminoase, care plutesc pe piele. Autumne West, director de beauty la Nordstrom, confirmă tendința: „Când mă gândesc la vară, sunt instantaneu atrasă de o stare de spirit lipsită de griji, bună, și vreau ca parfumul meu să sporească și mai mult acest lucru”.

vara este despre flori delicate, citrice vibrante și orice se simte ca o adiere. „Gândiți-vă la bergamotă, floare de portocal, iasomie și sare de mare”, adaugă West.

Fructe exotice și note neașteptate

V-ați imaginat vreodată cum ar mirosi un mango copt, presărat cu piper negru? Ei bine, exact asta propun parfumierii pentru vara aceasta. Notele de fructe coapte au revenit în forță, dar sunt combinate cu elemente surpriză pentru un efect „adult”. Linda G. Levy, președinta The Fragrance Foundation, susține că aromele tropicale și fructate au fost mereu sinonime cu vara. „Au fost introduse o mulțime de parfumuri cu note fructate, potrivite pentru vară, de la banane și mango la pere”, explică ea.

Un exemplu perfect este Mango Skin de la Vilhelm Parfumerie. E drept că nu e pentru oricine. Conçetta Ciarlo, beauty writer, recunoaște: „Majoritatea preferințelor mele în materie de parfumuri înclină mai mult spre toamnă, dar Mango Skin este o excepție de vară pentru mine. Dulceața sa este proaspătă, ca de fructe feliate, spre deosebire de cea zaharisită și artificială; în plus, amestecul de piper și patchouli îi conferă o notă matură.”

Zmeura, noua vedetă a sezonului

Iar dacă vorbim de vedete, noul Chanel Chance Eau Splendide pare să fie parfumul definitoriu al acestui sezon. Creat de maestrul parfumier Olivier Polge, parfumul se deschide cu o explozie radiantă de acord de zmeură, crocantă și jucăușă. Pe măsură ce se așează pe piele, note delicate de mușcată trandafirie și violetă înfloresc, totul fiind echilibrat de o șoaptă fină de mosc lemnos.

Efectul? Proaspăt și modern.

YSL Beauty Libre Berry Crush este o altă variantă care mizează pe fructe de pădure, fiind vizibil mai acidulat și fructat. Autumne West îl are deja în colecția sa: „Libre Berry Crush este o versiune cremoasă, delicioasă, a unui parfum pe care deja îl iubesc, iar accentul de fructe de pădure cu cocos și vanilie se simte ca vara într-o sticlă.”

Arome care miros a vacanță

Dar stai puțin, cum ar fi să miroși exact ca o zi la plajă, cu tot cu loțiunea de soare? Brandul „Vacation” a îmbuteliat exact acest sentiment într-o apă de toaletă care a devenit bestseller (cu peste 38.000 de recenzii pozitive pe Amazon). Mirosul nostalgic, asociat cu vremuri mai calde și fără griji, provine dintr-un amestec de cocos, banană și ananas, completat de mosc și sare de mare.

Pentru cei care preferă coasta italiană, Chloé Atelier des Fleurs Sable Lavande oferă o alternativă sofisticată. Lavanda, juxtapusă cu ambroxan, creează o senzație proaspătă, în timp ce moscul și notele lemnoase îi conferă o bază caldă, ce îmbrățișează pielea.

Parfumuri unisex și amintiri dulci

Și pentru că vara e despre experiențe împărtășite, parfumurile unisex câștigă tot mai mult teren. Le Labo Neroli 36 este un favorit, descris ca având un miros luxos de cremă de soare. Scriitoarea de modă Cortne Bonilla mărturisește: „Îl pun pe soțul meu, James, să cumpere o sticlă nouă în fiecare vară, pentru că amândoi îl purtăm zilnic pe tot parcursul sezonului.”

Numai că vara nu e completă fără o înghețată. Sunlit Vanilla de la Summer Fridays evocă exact această amintire. Conçetta Ciarlo povestește: „Amintiri cu mine mâncând cornete de înghețată de vanilie pe faleză, în mijlocul verii, mi-au venit în minte la prima pulverizare. Deși este dulce, nu este copleșitor de parfumat, ceea ce îl face suficient de lejer pentru a fi purtat la temperaturi ridicate. Păstrez sticluța de voiaj agățată de geanta de serviciu.”

Dincolo de fructe și citrice, floralele de vară au și ele specificul lor. Eudora Nwasike, specialist certificat în parfumuri, explică diferența față de cele de primăvară: „Floralele de vară sunt mai strălucitoare, mai îndrăznețe decât cele de primăvară și au adesea o calitate bogată, luxuriantă. Sunt frecvent asociate cu note fructate sau tropicale, creând un efect radiant, scăldat de soare, pe piele.”