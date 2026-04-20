Actrița Charlize Theron a reacționat dur la adresa comentariilor făcute de Timothée Chalamet despre artă, descriind afirmațiile acestuia drept „nesăbuite”. Disputa a pornit de la o declarație a starului din „Dune”, care a afirmat că „nimănui nu-i mai pasă” de balet și operă, stârnind un val de critici în industrie.

„Nimănui nu-i mai pasă de balet”

Totul a început în luna februarie, în timpul unei discuții publice organizate de CNN și Variety, la care Timothée Chalamet a participat alături de colegul său din „Interstellar”, Matthew McConaughey. Acolo, tânărul actor a făcut o afirmație care, pe bune, a făcut valuri. „Nu vreau să lucrez în balet sau operă, sau în domenii în care e ca și cum ai zice: «Hei, ține chestia asta în viață, chiar dacă nimănui nu-i mai pasă de ea»”, a spus Chalamet.

Iar actorul a părut să realizeze imediat gafa, adăugând ironic: „Tot respectul pentru toți oamenii din balet și operă. Tocmai am pierdut 14 cenți din audiență. Tocmai am atacat fără motiv.”

Reacția acidă a lui Theron

La două luni de la incident, ecourile încă nu s-au stins. Charlize Theron, ea însăși o fostă balerină, a abordat subiectul într-un interviu pentru New York Times. Și nu s-a ferit deloc de cuvinte. „O, Doamne, sper să dau peste Timothée Chalamet într-o zi”, a declarat actrița, după ce i-a fost adusă în discuție afirmația controversată.

Dar de ce a deranjat-o atât de tare pe actriță? Theron a explicat imediat. „A fost un comentariu foarte nesăbuit la adresa unei forme de artă, a două forme de artă, pe care trebuie să le susținem constant pentru că, da, trec printr-o perioadă dificilă.”

„Dansatorii sunt supereroi”

Pentru Theron, subiectul este unul profund personal, având în vedere anii dedicați antrenamentelor de balet. „Dansul este probabil unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut vreodată”, a mărturisit ea.

„Dansatorii sunt supereroi. Ceea ce îndură corpurile lor, în tăcere completă.”

Actrița a continuat să detalieze sacrificiile extreme pe care le implică această artă. „Dansul m-a învățat disciplina. M-a învățat structura. M-a învățat munca grea. M-a învățat să fiu dură. Este la limita abuzului”, a povestit Theron. Ea a adăugat detalii șocante despre rigorile fizice: „Au fost mai multe dăți în care am avut infecții ale sângelui de la bășici care pur și simplu nu se vindecau niciodată. Și nu ai nicio zi liberă. Vorbesc la propriu despre a sângera prin pantofi.”

Numai că, dincolo de durere, experiența i-a format caracterul. „Și asta e ceva ce trebuie să exersezi în fiecare zi, mentalitatea că pur și simplu nu renunți, nu există altă opțiune, continui să mergi înainte.”

Inteligența artificială vs. arta live

Poate cea mai tăioasă remarcă a lui Charlize Theron (făcută în contextul discuției despre viitorul artelor) a vizat direct cariera lui Chalamet, pe care l-a pus în antiteză cu un artist de pe scenă. Actrița a oferit o perspectivă neașteptată asupra relevanței în era tehnologiei.

„În 10 ani, inteligența artificială va putea face treaba lui Timothée, dar nu va putea înlocui o persoană care dansează live pe scenă”, a afirmat Theron. „Și nu ar trebui să aruncăm cu noroi în alte forme de artă.”