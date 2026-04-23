Charlize Theron a ales o abordare androgină și plină de stil pentru premiera noului său film, „Apex”, care a avut loc miercuri seară la New York. Actrița a apărut într-un costum spectaculos semnat Dior, parte din colecția masculină de toamnă 2026 a casei de modă franceze.

Un look androgin semnat Dior

Stilizată de Leslie Fremar, ținuta lui Theron a fost compusă din pantaloni negri cu talie înaltă și un sacou asortat, la două rânduri de nasturi, cu revere sinuoase și umeri căzuți.

O alegere curajoasă.

Dar, stai puțin, cum a accesorizat totul? Actrița a renunțat la cămașă, adăugând în schimb un element de efect: un guler alb, cu volane, și o fundă lungă, legată la gât. Accesoriile au fost minime, cu excepția unei perechi de cercei statement, iar bobul ei blond a fost coafat în valuri naturale. Un ruj roșu a completat perfect look-ul, aducând o pată de culoare.

O colecție cu inspirație istorică

Iar colecția din care provine costumul are o poveste aparte. Prezentată în ianuarie la Săptămâna Modei de la Paris, colecția masculină Dior a marcat debutul lui Jonathan Anderson ca director de creație pentru linia masculină a casei franceze (o premieră pentru designer). Inspirația a venit de la creatorul de modă Paul Poiret.

Viziunea lui Anderson a fost descrisă astfel: „Punctul său de plecare a fost o rochie mov Poiret pe care a achiziționat-o de la un dealer de articole vintage. A fost inspirația pentru trio-ul de deschidere, format din veste cu paiete asortate cu blugi, care a dat tonul acestei colecții cu aromă psihedelică”. Croitoria, în viziunea sa, a fost complet reinterpretată: „Prin oglinda lui Anderson, croitoria a căpătat proporții răsturnate. Curbele de clepsidră ale sacourilor Bar scurtate, din lână pied-de-poule sau denim uzat, ieșeau în afară chiar de sub axilă, în timp ce fracurile din tricotaj torsadat și shearling gros au estompat granițele ținutei formale”.

Ce este Apex, noul film de pe Netflix

Filmul pentru care actrița a pășit pe covorul roșu se numește „Apex”. E drept că povestea sună interesant. Theron o interpretează pe Sasha, o dependentă de adrenalină care descoperă că râul pe care vrea să-l cucerească este mult mai periculos decât și-a imaginat.

Din distribuție mai fac parte Taron Egerton și Eric Bana. Filmul va fi disponibil de vineri pe Netflix.