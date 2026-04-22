Charlize Theron pare să fi călătorit în viitor și s-a întors cu o garderobă nouă. Actrița a fost surprinsă marți și miercuri în New York purtând o serie de ținute și pantofi din colecțiile Alaïa și Bottega Veneta pentru toamna anului 2026, în timpul turneului de promovare pentru noul său film Netflix, „Apex”. Da, ai citit bine, 2026.

Look-ul Alaïa, direct de pe podium

Miercuri dimineață, la ieșirea de la emisiunea „The Today Show”, Theron a apărut într-o ținută completă Alaïa. Întregul look face parte din colecția ready-to-wear vară-toamnă 2026 și a inclus o rochie gri tricotată, fără mâneci, cu guler înalt și o fustă cu volane până la genunchi. Interesant este că, pe podium, aceeași rochie a fost asortată cu versiunea pe negru a pantofilor aleși de actriță.

Pantofii transparenți care au furat privirile

Dar piesa de rezistență a fost, fără îndoială, încălțămintea. Charlize a optat pentru o pereche de pantofi delicați din plasă, într-o nuanță de gri-cărbune. Partea superioară a pantofului era realizată dintr-o plasă complet transparentă, care lăsa să se vadă pedichiura neagră a vedetei. V-ați fi imaginat un astfel de detaliu? Pantofii, care au debutat pe podium în luna martie, au un vârf rotund modern, o baretă subțire pe gleznă și un toc sculptat.

Recomandari Charlize Theron, replică dură pentru Timothée Chalamet – în 10 ani AI îi va lua jobul

Tocurile măsurau în jur de patru inci (aproximativ 10 cm).

Finisajele din satin de pe margini și de pe toc completau designul, care a fost prezentat pe podium în mai multe culori, inclusiv negru, violet și gri.

Schimbare de registru la Bottega Veneta

Pentru a doua apariție a zilei, la emisiunea „The View”, actrița premiată cu Oscar a schimbat complet registrul. A ales un ansamblu din colecția de toamnă 2026 a casei Bottega Veneta, semnată de Louise Trotter (aceasta fiind a doua ei colecție pentru brand). Ținuta a fost compusă dintr-un top texturat cu paiete de culoarea cremei și o minifustă cu franjuri.

Recomandari Adevaratul motiv pentru care Regina Elisabeta poarta tinute in culori aprinse

Iar încălțămintea a fost la fel de spectaculoasă. Hai să vedem despre ce e vorba.

Încălțăminte albă cu design minimalist

Look-ul a fost completat de o pereche de pantofi albi cu șireturi, tot din colecția de toamnă 2026, prezentați pentru prima dată în cadrul show-ului din februarie. Pe bune, pantofii ăștia sunt definiția minimalismului modern. Au o siluetă subțire, cu profil redus, un vârf pătrat, capse argintii pentru șireturi și o talpă neagră cu un toc ultra-subțire.

Charlize Theron se află în plin turneu de presă pentru filmul „Apex”, care va fi lansat pe platforma de streaming Netflix de vineri.