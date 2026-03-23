Covorul roșu de la Odeon Luxe Leicester Square din Londra a fost gazda proiecției speciale pentru „The Magic Faraway Tree” duminică seară. Vedetele filmului, de la Nicola Coughlan la Claire Foy, au participat la eveniment în ținute de designer. Alegerile lor vestimentare au canalizat spiritul fantastic al producției.

O rochie de poveste semnată Georges Hobeika

Nicola Coughlan, stilizată de Aimée Croysdill, a ales o creație semnată Georges Hobeika. Rochia verde pal a fost o iterație personalizată a unui model din colecția de haute couture pentru primăvara anului 2026 a designerului libanez (prezentată la Paris în ianuarie). Deși varianta originală de pe podium a fost roz pal, nuanța de verde a complimentat-o perfect pe actrița din „Bridgerton”.

Iar designul a fost pur și simplu feeric. Creația avea o fustă amplă, fluidă, și un corset structurat, cu un decolteu ce lăsa umerii la vedere. Mânecile lungi, vaporoase, și aplicațiile prețioase au adăugat elemente suplimentare de fantezie ținutei.

Claire Foy, eleganță structurată de la Acne Studios

Colega sa de platou, Claire Foy, a optat pentru o abordare mai structurată a stilului whimsical. Cum vine asta? Ei bine, actrița a apelat la Acne Studios pentru ținuta sa, purtând o combinație inedită între o rochie-cămașă stratificată și un sacou cu un singur rând de nasturi.

Folosind o paletă de culori reci, rochia-cămașă includea o cămașă clasică, cu guler și nasturi, o fustă bleu-pal și o suprapunere delicată de dantelă cu elemente florale complexe. Dar pentru a sparge schema cromatică, Foy a asortat ansamblul cu o pereche de bocanci închiși la culoare.

Un film despre aventură și magie

E drept că ambele ținute au fost extensii ale stilului personal al actrițelor, dar au servit și ca o modalitate de a amplifica elementele tematice ale filmului lor. V-ați gândit vreodată cum ar fi să găsiți un copac magic ce vă poartă spre tărâmuri îndepărtate? despre asta este vorba în „The Magic Faraway Tree”, care urmărește o familie ce se mută de la oraș la țară și face această descoperire incredibilă.

Din distribuție mai fac parte și Andrew Garfield și Rebecca Ferguson.

Filmul se lansează vineri.