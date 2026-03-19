Acțiunile companiei de încălțăminte Caleres Inc. au înregistrat o creștere spectaculoasă de aproape 18% în tranzacțiile pre-market de joi. Totul după ce compania a raportat câștiguri pentru al patrulea trimestru fiscal care au depășit estimările, un semnal puternic pentru investitori.

Cifrele din spatele succesului

Compania cu sediul în St. Louis a anunțat vânzări nete de 695,1 milioane de dolari în trimestrul patru al anului fiscal 2025, marcând o creștere de 8,7% față de cele 639,2 milioane de dolari din aceeași perioadă a anului trecut. E drept că, dacă excludem Stuart Weitzman (cel mai nou brand din portofoliu), vânzările nete au fost de 638,7 milioane de dolari. La capitolul profitabilitate, lucrurile stau puțin diferit. Pierderea netă ajustată a fost de 11,7 milioane de dolari, adică o pierdere de 36 de cenți pe acțiune diluată, în scădere de la un câștig net de 11,1 milioane de dolari, sau 33 de cenți pe acțiune, în T4 2024.

Dar stai puțin, cum vine asta? Fără a lua în calcul Stuart Weitzman, pierderea netă ajustată în T4 a fost de doar 1,9 milioane de dolari. Aceste rezultate au spulberat, practic, așteptările analiștilor, care estimau vânzări nete între 680,4 și 691,2 milioane de dolari și o pierdere netă între 43 și 35 de cenți pe acțiune.

Famous Footwear vs. portofoliul de branduri

Analizând pe segmente, divizia Famous Footwear a înregistrat o scădere a vânzărilor nete de 1,2% față de anul precedent, deși vânzările comparabile au crescut marginal cu 0,1%. În schimb, divizia de portofoliu de branduri a Caleres a raportat o creștere impresionantă a vânzărilor nete de 20,3% în aceeași perioadă. Excluzând impactul Stuart Weitzman, creșterea a fost de 1,5%.

brandurile proprii au tras compania în sus.

Vocea conducerii, rețeta pentru revenire

Jay Schmidt, președinte și CEO al Caleres, a declarat că marja brută a fost „mai bună decât se anticipa” în trimestrul analizat. „Performanța a fost determinată de puterea continuă a comerțului electronic propriu și de creșterea internațională, consolidându-ne vectorii strategici de creștere”, a explicat Schmidt. Iar rezultatele se văd.

CEO-ul a adăugat că brandurile de top au avut din nou o evoluție excelentă. „Brandurile noastre principale au avut din nou performanțe superioare și am câștigat cotă de piață atât la încălțămintea de modă pentru femei, cât și la încălțămintea totală.” Schmidt a menționat și că integrarea Stuart Weitzman a fost finalizată cu perturbări minime, în timp ce remodelările magazinelor Flair din rețeaua Famous Footwear „continuă să depășească” performanța generală a flotei, deoarece noul sortiment, mai atent selectat, „rezonează cu consumatorii”.

Privind spre 2026, un an de reconstrucție

Pentru întregul an fiscal 2025, Caleres a raportat vânzări nete de 2,8 miliarde de dolari, în creștere cu 1,3% față de 2024. Câștigurile nete ajustate pentru anul respectiv au fost de 20,5 milioane de dolari, sau 61 de cenți pe acțiune diluată. V-ați fi așteptat la o asemenea revenire după cifrele de la început?

Numai că previziunile pentru viitor sunt și mai optimiste. Compania se așteaptă ca vânzările totale în anul fiscal 2026 să crească cu un procent de o singură cifră, de la mic la mediu, iar câștigul ajustat pe acțiune să se situeze între 1,35 și 1,65 dolari. Jay Schmidt a subliniat că îmbunătățirea profitului va fi determinată în principal de eforturile de atenuare a tarifelor și de planul de a readuce Stuart Weitzman pe profitabilitate.

„Privind în perspectivă, 2026 se conturează ca un an de reconstrucție, cu o creștere organică modestă a vânzărilor și o recuperare semnificativă a câștigurilor”, a spus Schmidt. „Deși avem multe motive de optimism, suntem conștienți și de faptul că contextul geopolitic actual prezintă un nivel de risc și incertitudine. Suntem încrezători că executarea planurilor noastre strategice va duce la o performanță financiară îmbunătățită și va genera valoare pe termen lung pentru acționarii noștri.”