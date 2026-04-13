Actorul Colman Domingo a găzduit pentru prima dată Saturday Night Live, transformând experiența într-o adevărată declarație de stil. Împreună cu stiliștii săi, Wayman Bannerman și Micah McDonald, și-a propus o provocare ambițioasă: o garderobă la fel de diversă precum personajele pe care le-a interpretat. Iar greutatea momentului a simțit-o din plin când a stat în biroul creatorului SNL, Lorne Michaels.

Un moment copleșitor

Văzând scenarii vechi ale unor gazde precum Phil Hartman sau Karen Black, Domingo a realizat amploarea evenimentului. „M-am gândit: «Uau, fac parte din ceva ce este o instituție». Este cu adevărat copleșitor și sunt recunoscător”, a mărturisit actorul. Cu un background în teatru și comedie de tip sketch, s-a simțit în largul său. „Am fost foarte entuziasmat să intru din nou în acei pantofi!”

Conversația cu Lorne Michaels i-a confirmat că se află exact unde trebuie. „Am avut o conversație frumoasă cu Lorne Michaels la începutul săptămânii, care a spus că el caută ca o gazdă să fie în mijlocul «momentului potrivit» pentru ea”, a adăugat Domingo. „Chiar se simte ca o convergență a multor lucruri, pentru mine – ca și cum aș fi în zeitgeist. Se simte ca cireașa de pe tort. Sperăm că va continua să se extindă și să meargă mai departe! Dar seara asta s-a simțit foarte bine. Să fac parte dintr-o tradiție a televiziunii care durează de 51 de ani!”

Omagiu pentru Michael Jackson

De cum a aflat că va prezenta emisiunea, Domingo și-a contactat stiliștii, cunoscuți pentru look-urile lor avangardiste. „Am vorbit despre cum ar trebui să arate ținuta pentru monologul gazdei și în ce direcție vrem să mergem”, a explicat el. Prima alegere a fost un costum Valentino negru, custom-made, cu revere groase argintii și umeri proeminenți, accesorizat cu bijuterii Boucheron și un ceas Omega.

Dar stai puțin, detaliile fac diferența. „Am crezut că este o oportunitate grozavă cu Valentino – sunt ambasador al brandului – să creăm ceva care să pară elegant și sexy… iar acesta, în special, este o odă adusă lui Michael [Jackson]: am purtat sclipici în jurul reverului, care se simte ca o noapte din New York. Alessandro [Michele] a realizat atât de multe detalii frumoase – este elegant și cool.”

Omagiul a continuat. Pentru a o introduce pe artista Anitta, Domingo a purtat un tricou vintage cu Michael Jackson (găsit la Metropolis Vintage din New York), o jachetă din denim deschis cu broderie neagră în stil „Thriller” și pantofi Amiri cu imprimeu de șarpe. „[El este] un artist muzical care a inspirat atât de mulți oameni, la fel cum și ea a inspirat atât de mulți… Un toast pentru Michael, acum că suntem pe cale să lansăm acest film frumos în lume”, a reflectat actorul.

Diversitate în personaje, diversitate în garderobă

Provocarea reală a venit odată cu pregătirea costumelor pentru sketch-urile din emisiune. Aici, Domingo și echipa sa s-au distrat pe cinste. „[Am] ales o mulțime de sketch-uri care s-au potrivit punctelor mele forte și m-au provocat puțin, dar, în același timp, există o diversitate de personaje… Și astfel, pentru mine, diversitatea personajelor înseamnă și diversitate în garderobă.”

Unul dintre cele mai memorabile momente l-a avut în rolul lui D’artagnan Meringue, un profesor de modă sarcastic, martor la un jaf armat. Întrebat cum arată suspectul, personajul său critică ținuta infractorului: „Fiți pe fază după un dezastru.”

Replica sa definitorie a fost însă alta.

„Eu nu predau… eu arăt… Eu sunt lecția.”

De la designeri emergenți la ședințe foto iconice

Pentru ședințele foto de promovare, realizate de legendara fotografă Mary Ellen Matthews (care lucrează cu show-ul de 25 de ani), Domingo a vrut să surprindă esența New York-ului. „Lucrul frumos la a lucra cu Mary Ellen este că e extrem de rapidă și surprinde imagini iconice… Am vrut ca toate aceste imagini să fie despre momente din New York City.”

Pe lângă brandurile consacrate, actorul a vrut să experimenteze. „Cu stiliștii mei, ei chiar s-au autodepășit când a venit vorba de a crea un colaj frumos pe care nu-l mai făcusem până acum… Mă simt eu însumi, dar în același timp avangardist. Am ales niște designeri emergenți precum Craig Green și Who Decides War, pe care nu-i mai purtasem înainte.” Lista a inclus o jachetă matlasată cu imprimeu de narcise de la Craig Green, o cămașă Weinsanto cu umeri supradimensionați și o jachetă militară roz de la Who Decides War.

O ținută preferată a fost cea de la Egon Lab, cu un top negru tip halter și pene iridiscente în jurul gâtului. V-ați fi gândit vreodată că o astfel de piesă poate fi atât de puternică? „Se simte ca o odă adusă primăverii într-un mod unic… Aș purta-o din nou și din nou. Structura peste umerii sacoului este lată, iar talia este subțire, și este pur și simplu foarte elegantă. E sexy, la fel ca primăvara în NYC!”

Pe aceeași stâncă precum Sidney Poitier

Numai că una dintre fotografiile realizate în Central Park, purtând ținuta Egon Lab, a avut o rezonanță personală neașteptată pentru actor. Poza a fost făcută exact în același loc, pe aceeași stâncă, unde a fost fotografiat idolul său, Sidney Poitier, primul actor de culoare care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

„Nu sunt sigur dacă Mary Ellen știe ce înseamnă el pentru mine și ce cadou frumos mi-a făcut”, a spus Domingo, vizibil emoționat. „Ideea de a sta pe aceeași stâncă precum el, ca artist într-un moment la fel de pivotal în cariera mea, a fost foarte emoționantă pentru mine. Este o ținută iconică pentru un moment iconic, cu un fotograf iconic.”