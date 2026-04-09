David Hasselhoff, legendarul star din Baywatch, a fost surprins pentru prima dată în ultimele luni în public, iar imaginile i-au îngrijorat pe fani. La 73 de ani, actorul a apărut vizibil slăbit, sprijinindu-se în bețe de trekking în timpul unei drumeții în Calabasas, California, asistat la fiecare pas de soția sa, Hayley Roberts.

O apariție fragilă, dar cu speranță

Actorul a fost fotografiat mergând cu dificultate, iar la un moment dat Hayley i-a prins brațul pentru a-l stabiliza. Într-o altă secvență, ea a stat în spatele lui, cu mâinile pe laterale, pregătită să-l susțină. Hasselhoff purta un tricou gri deschis și pantaloni sport închiși la culoare, în timp ce soția lui optase pentru un top alb scurt și colanți negri.

Numai ca, dincolo de aparențe, lucrurile stau puțin diferit. Surse apropiate au transmis că starea lui de sănătate este, de fapt, în curs de îmbunătățire. Un reprezentant al actorului a confirmat că acesta a trecut recent prin intervenții de înlocuire a genunchiului și a șoldului, după ce fusese văzut în scaun cu rotile pe aeroportul din Los Angeles. „David se recuperează bine și este concentrat pe refacere”, a declarat reprezentantul actorului.

Lupta cu dependența și anii dificili

Drumeția din California marchează prima ieșire publică a lui Hasselhoff din iulie anul trecut. E drept că problemele de mobilitate nu sunt singurele cu care s-a confruntat starul de-a lungul anilor. V-ați fi imaginat vreodată că salvamarul perfect de pe plajă ascundea atâtea lupte interioare? Starul a avut un istoric complicat cu alcoolul, iar în 2007 o filmare realizată chiar de fiica sa, Taylor Ann, îl arăta în stare de ebrietate, clipul devenind viral la acea vreme.

„A vrut să arate cum mă comport când sunt beat”, spunea actorul la vremea respectivă. În aceeași perioadă, o sursă declara că actorul „trăiește pe timp împrumutat” după ani de excese.

Și totuși, în ciuda problemelor, actorul și-a păstrat o siluetă surprinzător de suplă.

Un an marcat de o pierdere personală

Apariția sa vine la puțin peste un an de la moartea celei de-a doua soții, Pamela Bach, fostă colegă în Baywatch, care s-a stins la 62 de ani. Familia a transmis atunci un mesaj emoționant: „Suntem profund îndurerați de pierderea Pamelei Hasselhoff. Vă mulțumim pentru sprijinul și compasiunea arătate în aceste momente dificile.”

Hasselhoff și Pamela au fost căsătoriți între 1989 și 2006 și au împreună două fiice. Actuala sa soție, Hayley Roberts, originară din Țara Galilor, îi este alături din 2011. Cei doi s-au căsătorit în 2018, în Italia (după o relație de șapte ani).

Iar reapariția lui Hasselhoff vine exact în momentul în care o nouă generație de actori și influenceri filmează un reboot al celebrului Baywatch, serialul care l-a transformat într-un simbol al anilor ’90.