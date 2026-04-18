Primăvara aduce cu ea un nou trend de skincare direct din Coreea, menit să revoluționeze rutina de îngrijire. Se numește „microneedling lichid” și folosește microspicule, niște structuri minuscule, invizibile cu ochiul liber, pentru a oferi pielii o strălucire de invidiat și o textură mai fină. este o metodă de a imita efectele tratamentelor de salon, dar într-o variantă mult mai blândă, pentru acasă.

Ce este, de fapt, microneedling-ul lichid?

La baza acestei inovații stau microspiculele, niște structuri microscopice în formă de ac, derivate dintr-un burete de mare (esențialmente, fragmente pe bază de siliciu) de o puritate înaltă. V-ați întrebat vreodată cum ar fi să aveți un tratament profesional, dar acasă? Ei bine, cam asta promite tehnologia. Dr. Christine Hall, medic estetician și expert K-beauty, explică mecanismul: „microspiculele creează micro-canale în piele și induc o micro-traumă controlată, la fel ca microneedling-ul tradițional – dar sunt suspendate în produse de îngrijire a pielii, de unde și termenul de lichid.”

Rezultatul? O absorbție mai bună a ingredientelor active și, în timp, un ten vizibil mai neted și mai radiant.

Iar Sarah Chapman, facialist al vedetelor și fondatoare de brand, completează perspectiva. „Acționează în straturile superioare ale pielii pentru a îmbunătăți livrarea ingredientelor și pentru a stimula reînnoirea. Aș descrie-o ca pe o abordare a micro-stimulării condusă de îngrijirea pielii, mai degrabă decât o înlocuire a microneedling-ului din clinică – care are capacitatea de a pătrunde mult mai adânc și de a induce producția de colagen.”

Cum funcționează și ce beneficii aduce?

Hai să vedem cum se întâmplă magia. „Atunci când sunt aplicate pe piele, spiculele se încorporează în stratul cel mai exterior, creând micro-canale mici și temporare. Aceste canale sunt superficiale, dar suficiente pentru a spori absorbția ingredientelor active,” explică Dr. Hall. Dincolo de acest efect principal, beneficiile sunt multiple:

Exfoliere blândă: „Structura lor asemănătoare unui ac ajută la dislocarea și îndepărtarea celulelor moarte de la suprafață, contribuind eficient la eliminarea stratului exterior de celule terne, acumulate. Aceasta oferă o exfoliere mecanică blândă, care poate îmbunătăți textura și strălucirea pielii,” spune medicul.

Stimularea colagenului: Orice micro-traumă declanșează un răspuns de reparare, care include și o oarecare stimulare a colagenului. E drept că, în acest caz, „efectul este superficial și relativ modest. Deși orice creștere a colagenului este benefică, nu este la aceeași scară ca tratamentele din clinică," adaugă Dr. Hall.

Absorbție mai profundă a activilor: Bariera pielii este concepută să ne protejeze, dar limitează și pătrunderea ingredientelor din cosmetice. „Microspiculele ocolesc temporar această barieră prin crearea de canale superficiale în piele. Acest lucru permite ingredientelor active să pătrundă mai adânc decât ar face-o în mod normal," detaliază Dr. Hall.

Mai bun decât tratamentul din clinică?

nu. Dar lucrurile sunt puțin mai nuanțate.

„Nimic nu înlocuiește precizia și intensitatea tratamentelor din clinică,” afirmă Sarah Chapman. „Dar tehnologia spiculelor oferă o modalitate de a extinde și de a spori rezultatele din clinică. si, ne oferă o opțiune pentru acei clienți care nu tolerează microneedling-ul – este un tratament intermediar mai blând.”

Cifrele sunt, însă, surprinzătoare.

Dr. Hall subliniază un detaliu interesant. Deși canalele create sunt mai mici, ele sunt mult mai numeroase. „De fapt, creezi mult mai multe dintre ele – potențial peste un milion, chiar până la un milion și jumătate în funcție de formulare – în comparație cu ceva de genul unui dermaroller, care ar putea crea în jur de o jumătate de milion într-o sesiune,” notează ea. Numai că totul se petrece la un nivel mult mai superficial, cu o traumă mare mai redusă.

Cine ar trebui să încerce și cum se folosește corect?

Microspiculele sunt ideale pentru persoanele care își doresc un plus de luminozitate și o textură rafinată a pielii. „Sunt deosebit de eficiente pentru a spori luminozitatea pielii și pentru a obține acel aspect de ‘glass skin’,” spune Dr. Hall. Sarah Chapman adaugă că sunt perfecte pentru „pielea care se simte ternă, obosită sau lipsită de vigoare.”

Totuși, prudența este necesară. Persoanele cu bariera cutanată compromisă, eczeme sau rozacee ar trebui să fie atente. „Deoarece creează micro-canale în piele, puteți experimenta o iritație ușoară și furnicături – în special la început,” avertizează Dr. Hall. Ca regulă generală, se aplică pe pielea curată și uscată, seara, urmate de produse hidratante și calmante. Și, foarte important, „evitați să le folosiți alături de retinol sau acizi exfolianți, deoarece aceștia pătrund deja eficient singuri, iar combinarea lor poate crește riscul de iritație.”

Produse recomandate cu spicule

Pe piață au apărut deja câteva formule care au devenit rapid populare:

Sarah Chapman Spicule Collagen Infusion Mask (£22): O mască în doi pași, concepută ca un tratament de activare a pielii la domiciliu, ideală între vizitele la clinică.

O mască în doi pași, concepută ca un tratament de activare a pielii la domiciliu, ideală între vizitele la clinică. Erborian Ginseng Micro Shot Starter 0.1% (£42): O formulă cu o concentrație redusă, perfectă pentru începători, care combină microspiculele cu ginsengul.

O formulă cu o concentrație redusă, perfectă pentru începători, care combină microspiculele cu ginsengul. VT Reedle Shot 100 Serum (£27): Un ser-cult din Coreea, pe bază de microspicule acoperite cu cica, pentru netezirea texturii și susținerea reînnoirii pielii.

Un ser-cult din Coreea, pe bază de microspicule acoperite cu cica, pentru netezirea texturii și susținerea reînnoirii pielii. Medicube One Day Exosome Shot Pore Ampoule 7500 (£25): O fiolă care combină tehnologia microspiculelor cu exozomii pentru a ținti porii dilatați și textura neuniformă.

Până la urmă, deși niciun produs cosmetic nu poate înlocui complet o procedură medicală, Dr. Hall concluzionează că această tehnologie este una dintre cele mai bune de pe piață. „Deși niciun tratament topic nu poate replica cu adevărat procedurile din clinică, aceasta este una dintre cele mai apropiate analogii din domeniul îngrijirii pielii.”