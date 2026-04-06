Hailey și Justin Bieber își unesc forțele pentru o nouă lansare a brandului Rhode, fondat de Hailey în 2022. Pe 13 aprilie, odată cu prezența lui Justin ca headliner la Coachella, va fi lansat Spotwear, o colecție de plasturi hidrocoloizi anti-acnee care vor costa 16 dolari. Lansarea vine la pachet cu alte două produse în ediție limitată: un tratament de buze cu aromă de banană caramelizată și o cremă de ochi cu extract de coajă de banană.

O colaborare de familie

Dar de ce tocmai plasturi pentru coșuri? Ei bine, alegerea nu este deloc întâmplătoare, ci una profund personală pentru cuplu. Hailey Bieber a explicat că ideea a venit firesc, având în vedere relația soțului ei cu acest tip de produs.

„Justin a fost acum fotografiat în mod faimos cu stickere pentru coșuri și a fost foarte deschis în legătură cu problemele pe care le-a avut cu tenul său înainte”, a declarat ea. „Iubește plasturii pentru coșuri și îi poartă tot timpul. Este ceva ce cred că s-a simțit cel mai organic, dacă ar fi existat vreodată o formă de colaborare între el și mine, nu putea fi un produs mai bun. Și apoi, nu putea fi un moment mai bun în jurul Coachella.”

Mai mult decat un simplu plasture

Iar acești plasturi nu sunt meniți să fie ascunși. Dimpotrivă. Cu forme de ciuperci, margarete, jeleuri și bule, Spotwear se înscrie într-un trend tot mai popular. Pe bune, a devenit o modă să porți astfel de accesorii în public.

„A devenit mainstream”, spune Hailey. „Oamenii ies în viața de zi cu zi purtând aceste stickere amuzante pentru a acoperi o imperfecțiune. A devenit, si, acest lucru foarte instagramabil și distractiv, așa că îmi place să le numesc «wearables», la fel ca plasturii pentru ochi. Există o bucată din această cultură care s-a format în jurul acestor produse și care cred că a fost foarte plăcută.”

Despre design, ea adaugă: „Îmi plac formele, îmi plac culorile. Cred că sunt distractive, diferite și sunt foarte Rhode. Se potrivesc foarte bine în lumea și estetica noastră. Cred, si, că funcționează pentru a vindeca o imperfecțiune.”

O piata de 630 de milioane de dolari

Concurența este acerbă.

E drept că Rhode nu este primul brand care intră pe această nișă, popularizată masiv în timpul pandemiei. Companii precum Starface, Peace Out Skincare și Hero Cosmetics au dominat piața, ultima fiind vândută către Church & Dwight în 2022 pentru suma impresionantă de 630 de milioane de dolari. Hailey Bieber recunoaște acest lucru deschis.

„Nu suntem primii care au făcut asta, nici pe departe. Au fost atât de mulți înaintea noastră în această categorie, care sunt, si, uimitori”, a mărturisit ea. „Dar, știi, nouă ne place întotdeauna să facem lucrurile în stilul Rhode și ne place să facem propria noastră versiune.”

Cifrele din spatele succesului Rhode

Și, dincolo de designul jucăuș, cifrele brandului Rhode sunt de-a dreptul impresionante. Compania, care a fost achiziționată de E.l.f. Beauty în 2025, a devenit brandul de top în Sephora America de Nord. Lansarea din Marea Britanie a fost de cinci ori mai mare decât cea mai bună lansare anterioară a retailerului.

Numai ca asta nu e tot. Conform unui document al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, pentru trimestrul încheiat la 31 decembrie 2025, Rhode a înregistrat vânzări de 128,2 milioane de dolari. Deși plasturii Spotwear vor deveni un produs permanent în portofoliu (cu noi modele planificate pe viitor), prima lansare este legată strict de festivalul Coachella.