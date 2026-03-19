Actrița Kathryn Newton a atras toate privirile pe străzile din New York, unde își promovează cel mai nou film, „Ready or Not 2: Here I Come”, ce se va lansa oficial vineri. Vedeta a purtat o pereche de pantofi Jimmy Choo al căror preț nu e pentru oricine: 1.095 de dolari.

Pantofii cu detaliu de corset

Surprinsă miercuri în cartierul East Village, Newton a optat pentru modelul Scarlett de la Jimmy Choo, în varianta albă. Pantofii, considerați o siluetă cheie pentru toamna anului 2025, sunt inspirați dintr-un stil de arhivă al brandului. Au fost actualizați cu un detaliu inedit, asemănător unui corset, cu șireturi delicate legate deasupra degetelor într-o fundiță minusculă.

Designul este completat de un toc sculptural, denumit „drop heel”, inspirat de o picătură de lichid surprinsă în mișcare, și de un vârf ascuțit. Pentru cine își dorește, modelul este disponibil și pe negru, la același preț de 1.095 de dolari.

Stil relaxat, accesorii de lux

Newton a echilibrat pantofii feminini cu siluete supradimensionate. A purtat o jachetă bomber neagră, lejeră, din bumbac, de la Sportmax, și o fustă lungă asortată. Paleta de culori a rămas neutră și în cazul accesoriilor, actrița alegând o mini-geantă albă de la Osoi și o pereche de ochelari de soare negri, stil aviator, de la Etro.

Părul său blond platinat a fost aranjat într-un blowout voluminos, iar machiajul a fost unul natural și luminos.

Apariția de la Good Morning America

Dar cine a spus că o zi de promovare se rezumă la o singură ținută? Mai devreme în aceeași zi, Kathryn Newton a fost invitată la emisiunea „Good Morning America”, unde a purtat o altă ținută de designer. De data aceasta, a ales o pereche de pantofi negri din piele întoarsă de la Rodo (o casă de modă de lux din Italia).

Pantofii au fost asortați cu o rochie mini din dantelă alb-negru din colecția de primăvară 2026 a Carolinei Herrera și cu o geantă neagră semnată Brandon Blackwood.

Ce știm despre noul film

Toată această desfășurare de forțe are loc pentru promovarea filmului „Ready or Not 2: Here I Come”. În această peliculă, Newton o interpretează pe Faith MacCaullay, sora mai mică și înstrăinată a lui Grace, personaj jucat de Samara Weaving.

Filmul este un horror-comedie.

Și distribuția este una de zile mari, alături de Newton apărând nume precum Sarah Michelle Gellar în rolul Ursulei, Elijah Wood și Shawn Hatosy.