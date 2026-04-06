Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean vor deveni din nou părinți anul acesta, familia lor urmând să se mărească cu încă o fetiță. Actrița, însărcinată cu al cincilea copil, a împărtășit cu fanii un moment extrem de special. A filmat clipa în care fiicele ei, Rita, Vera, Lara și Aida, au aflat sexul bebelușului.

Un moment de neuitat

Întregul anunț a fost făcut într-un cadru intim, chiar în cabinetul medicului ginecolog. Acolo, fetele au putut asculta bătăile inimii bebelușului și l-au văzut la ecograf. Reacția lor a fost pur și simplu copleșitoare. „Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică…!!! Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet”, a descris Laura momentul emoționant.

Micuțele au țipat și sărit în sus de bucurie la aflarea veștii că încă o fetiță li se va alătura. Pe bune, cum să nu te emoționeze o astfel de scenă?

Legături care nu se pierd niciodată

Și, dincolo de bucuria de moment, decizia de a avea o familie atât de numeroasă are rădăcini adânci. Actrița și soțul ei și-au dorit dintotdeauna ca cei mici să se aibă unii pe ceilalți, creând o legătură indestructibilă pentru viitor. Laura a explicat această viziune într-un mesaj plin de căldură.

„Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar. Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună. Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi… ci că se au una pe cealaltă. Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie. Asta este promisiunea noastră, ca părinți: să le oferim nu doar iubire, ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată. Aș vrea să opresc timpul în loc… exact așa, exact acum… pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim. Mulțumim, Doamne!”, a transmis actrița.

Gafa soțului a dezvăluit secretul

Numai că, până la anunțul oficial și clipul emoționant, vestea a fost dată publicității, e drept că accidental, chiar de soțul actriței. Cosmin Curticăpean a fost cel care a dezvăluit sexul bebelușului în timpul participării la podcastul „Bridgecast”, moderat de Irina Dochițu.

Discutând despre viitor și inteligența artificială, Cosmin a spus: „Eu am copii mici, opt ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta și îmi pun problema deja, apropo de mentalitatea statică, că ele nu vor mai trebui să fie ființe productive. Nu vor mai trebui să facă chestiunea asta și sigur m-ai întrebat cum e folosită astăzi (n.r. – inteligența artificială)”.

O mică scăpare, dar una plină de entuziasm.

Așadar, înainte ca Laura să posteze videoclipul atent pregătit (care a strâns mii de aprecieri), fanii mai atenți știau deja că familia se va mări cu încă o prințesă, mulțumită dezvăluirii neintenționate a lui Cosmin.