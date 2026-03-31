Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean așteaptă al cincilea copil, iar misterul legat de sexul bebelușului a fost, în sfârșit, spulberat. Chiar de către tată, care, fără să vrea, a dezvăluit că familia lor se va mări cu încă o fetiță, a cincea la număr.

Gafa din podcast

Totul s-a petrecut în timpul unei discuții aparent relaxate. Invitat în podcastul „Bridgecast” pentru a vorbi despre influența Inteligenței Artificiale, Cosmin Curticăpean a făcut dezvăluirea neașteptată la minutul 19 al înregistrării. În timp ce oferea un exemplu personal, a scăpat porumbelul, cum se zice pe la noi.

El a spus clar: „Eu am copii mici, 8 ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta.”

Folosirea femininului „o a cincea” a pus capăt tuturor speculațiilor.

O familie plină de fete

Așadar, după patru fetițe, cuplul se pregătește să întâmpine în familie tot o fetiță. O casă plină de energie feminină!

Inițiativa socială a Laurei Cosoi

Dar discuția nu s-a oprit la viața de familie. Cosmin Curticăpean a vorbit cu mândrie despre implicarea soției sale într-o cauză socială extrem de actuală. V-ați gândit vreodată cât de gravă este dependența de tehnologie la copii în România? Ei bine, se pare că lucrurile sunt mai serioase decât par. Soțul actriței a adus în discuție un ONG fondat de Laura, care trage un semnal de alarmă serios.

O problemă de 1,3 miliarde de euro

Și, pe bune, cifrele sunt de-a dreptul șocante. Cosmin a detaliat cum a pornit totul și ce au descoperit studiile comandate de organizație (una dintre ele realizată de A.S.E. în colaborare cu ONG-ul).

„Soția mea are o inițiativă socială, în care a creat un ONG cu niște colege, care se numește Eu te iubesc. A plecat totul de la o comunitate de social media care se numește „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, cu câteva sute de mii de mămici și nu numai. Și au comandat niște studii: un studiu făcut de CURS care a identificat foarte clar, la nivel de România, că în realitate adicțiile de tehnologie în rândul adolescenților și copiilor sunt mai periculoase și cu impact mult mai mare decât inclusiv adicțiile de tip biochimic, haluginogene, droguri ș.a.m.d. Deci este o situație îngrijorătoare. Dincolo de asta, a fost făcut un studiu făcut de A.S.E. împreună cu O.N.G.-ul „Eu te iubesc” și unde s-a determinat inclusiv impactul economic negativ de 1,3 miliarde de euro pe care îl generează adicțiile astea.”

Iar impactul economic negativ este uriaș. Vorbim de 1,3 miliarde de euro, o sumă care arată dimensiunea reală a acestei probleme la nivel național.