Coach readuce în prim-plan gențile din paie pentru primăvara/vara 2026, mizând pe modelele Brooklyn și Kisslock Frame. Prețurile pornesc de la 250 de dolari, iar colecția promite să se epuizeze rapid, la fel ca edițiile anterioare, fiind deja un magnet pentru celebrități.

O istorie neasteptata

La prima vedere, par un trend nou, apărând în mâinile tuturor, de la participanții la Săptămâna Modei la influencerii preferați. Dar lucrurile stau puțin diferit. Potrivit istoricilor din modă, acestea „au crescut în proeminență în anii 1940”, iar „genți coș din paie cu ornamente din piele, stiluri dantelate cu lucrătură deschisă și genți tote supradimensionate în tonuri naturale [au devenit] articole de bază pentru locurile de vacanță la modă din California, Palm Beach și Hamptons.”

Iar în anii ’70, actrița Jane Birkin a transformat accesoriul într-un adevărat simbol, purtându-l peste tot, de la proteste la petreceri. Dintr-o dată, toată lumea trebuia să aibă o geantă din paie.

Brooklyn, geanta vedetelor, acum din paie

Modelul Coach Brooklyn a fost desemnat cel mai popular produs din lume în trimestrul 4 din 2024 de către Lyst Index. Nu e de mirare că a fost văzut pe brațul unor vedete precum Bella Hadid, Charli XCX, Camila Morrone și Elle Fanning. Pentru primăvara 2026, designerul Stuart Vevers a decis să-i ofere o variantă din paie.

Anul trecut, stocul s-a epuizat extrem de rapid, așa că de data aceasta Coach a pregătit mai multe dimensiuni și culori. Varianta Brooklyn 28 (dimensiuni 11.5″ x 2.75″ x 8.75″) costă 250 de dolari și vine în nuanțele Straw/Brass/Natural și Straw/Brass/Muted Olive. Are o baretă lată de umăr și închidere magnetică.

Și dacă ai nevoie de mai mult spațiu, există modelul Brooklyn 34 (13″ x 11.5″ x 3.5″), perfect pentru a transporta ochelarii de soare, portofelul sau căștile AirPods Max. Acesta vine în varianta Brass/Multi la prețul de 350 de dolari și în varianta Straw/Brass/Maple, care costă 295 de dolari.

Kisslock, un tribut adus anilor ’60

V-ați fi gândit că o geantă poate avea atâta istorie în spate? Modelul Kisslock Frame Bag 27 este un omagiu adus genții „Cashin Carry” din 1969, creată de designerul principal original al mărcii, Bonnie Cashin. Păstrează închiderea metalică specifică portofelelor de epocă, dar este adaptată secolului 21.

Geanta este realizată dintr-o țesătură ușoară de paie, are accesorii din alamă, detalii din piele de vițel și o căptușeală sustenabilă din bumbac. Coach o descrie drept „geantă de mărime medie perfectă pentru orice”. Prețul variază în funcție de culoare: versiunile Brass/Maple și Brass/Muted Olive costă 495 de dolari, în timp ce modelul multicolor (Brass/Multi) ajunge la 550 de dolari.

Cum le asortezi?

Inspirația vine chiar de la vedete. Millie Bobby Brown a asortat un clutch din paie cu o rochie mini alb-albastră în timpul unei vacanțe în Sardinia. Pe de altă parte, Angelina Jolie a folosit o geantă tote din paie pe post de bagaj de călătorie, purtând-o la aeroport cu cizme lejere și un trenci.

Și, bineînțeles, Jane Birkin însăși a demonstrat versatilitatea acestui accesoriu, asortându-l la combinații simple de blugi și tricou alb sau la rochii mulate, accesorizate cu coliere statement.

Pe lângă genți, un alt accesoriu al brandului a rupt internetul. Este vorba despre brelocul Coach Cherry Bag Charm, care s-a clasat pe locul patru în topul celor mai populare produse Lyst Index din trimestrul 4 al anului 2024.