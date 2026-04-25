Un coș de rufe, un cufăr de nuiele și o geantă tip coș au devenit vedetele neașteptate la Salone del Mobile, un renumit eveniment de design interior din Italia. În spatele acestei mișcări se află designerul JW Anderson și maestrul coșar Yeoman, Eddie Glew de la Blithfield Willowcrafts. Cei doi au adus în prim-plan tehnicile tradiționale, într-un contrast puternic cu ritmul alert al consumului modern, declanșând un nou val de popularitate pentru gențile de vară.

O revenire orchestrată

Multe voci din industrie nu sunt deloc surprinse. La urma urmei, JW Anderson a fost cel care a transformat geanta coș într-un accesoriu de lux. „JW Anderson este persoana din spatele reinventării genții coș ca tendință și investiție de lux pe vremea când era la Loewe, așa că are sens că a pus în lumina reflectoarelor această piesă și măiestria necesară pentru a o crea la Salone del Mobile”, explică directorul de modă Lily Russo-Bah.

Piesele expuse la evenimentul italian sunt disponibile momentan doar la cerere direct pe site-ul brandului. Iar numeroase alte mărci profită de acest val, reimaginând silueta clasică și rigidă în forme mai maleabile și mai practice, sau orientându-se spre stiluri mai moi, din rafie.

Modele de top de la JW Anderson și Loewe

Hai să vedem ce propuneri au marile case de modă. JW Anderson, de exemplu, vine cu piese care sunt la granița dintre accesoriu și operă de artă. Geanta Eddie Glew, inspirată de cuferele de depozitare medievale, costă 790 de lire sterline. Pentru un stil mai relaxat, modelul Bulb Xl din rafie, încăpător și moale, are un preț de 455 de lire, în timp ce o variantă modernă, din piele țesută (modelul Loafer), ajunge la 1.440 de lire.

Nici Loewe nu se lasă mai prejos, mai ales cu populara colaborare Loewe x Paula’s Ibiza (un favorit sezonier al multor pasionați de modă). Modelul Medium Eclipse Basket în culoarea coral costă 1.250 de lire, iar geanta Puzzle Fold Medium Raffia Tote, un alt favorit care revine, are un preț de 1.350 de lire.

Opțiuni de lux care sar de 3.000 de lire

Dacă bugetul nu este o problemă, Saint Laurent propune modele cu adevărat spectaculoase. Geanta shopper Y din rafie cu accente din piele, care îi conferă rezistență, costă 3.175 de lire. Pentru iubitorii stilului tradițional, geanta Gaby din răchită, în stil vanity case, are un preț de 3.005 lire. Vârful de gamă este modelul Icare Medium Raffia Tote, o geantă spațioasă și nestructurată, perfectă pentru călătorii, care se vinde cu 3.845 de lire sterline.

Prețurile sunt pe măsură.

Și Miu Miu reinterpretează acest trend. Faimoasa geantă Wander a fost reimaginată într-o versiune din răchită și costă 1.750 de lire. Deși nu este chiar o geantă coș, modelul lor croșetat, care s-a vândut rapid anul trecut, se încadrează în aceeași estetică de vară și are un preț de 1.700 de lire.

Alternative accesibile și designuri îndrăznețe

Dar există și opțiuni pentru toate buzunarele. V-ați gândit vreodată că puteți avea o geantă în tendințe cu doar 35,99 de lire? Zara oferă modelul Striped Jute Leather Bag la acest preț, perfect atât pentru plajă, cât și pentru birou. Tot de la Zara, un mini tote cu mâner metalic costă 39,99 de lire.

Jacquemus, cunoscut pentru gențile sale „ludicrously capacious” (absurd de încăpătoare), aduce modelul rotund The Spiaggia la 560 de lire, în timp ce geanta The Bambola, cu un design în dungi, costă 850 de lire. Iar modelul pe care noi prezicem că se va epuiza în acest sezon este The Turismo Raffia Shoulder Bag, la 1.050 de lire.