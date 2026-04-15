„Nu mă înțelegeți greșit, sunt o obsedată devotată a blugilor largi. Dar există momente când este nevoie de ceva puțin mai șlefuit, iar în această primăvară sunt încântată să urez bun venit pantalonilor cargo ca cea mai recentă obsesie a garderobei modei.” Așa că, dacă te-ai plictisit de denim, stai puțin și fii atentă la ce urmează.

De la utilitar la elegant

Moda se mișcă repede în zilele noastre. Deși pantalonii cargo au fost văzuți inițial pe podiumuri cu detalii pur utilitare, precum buzunare supradimensionate și nuanțe kaki, o variantă mult mai rafinată a captat atenția femeilor stilate de pretutindeni. E drept că ne amintim cu toții de versiunea lor largă din anii 2000, popularizată de trupe precum All Saints.

Numai ca lucrurile stau acum complet diferit.

Recomandari Blugii anilor ’90 care dezvăluie glezna revin în forță de la 110 dolari

Noua generație de pantaloni cargo nu doar că are o formă mai elegantă, dar cheia stă, de fapt, în styling.

Inspirație de la experți în stil

Un exemplu perfect este creatoarea de conținut Monikh Dale. Ea echilibrează designul utilitar cu piese mult mai simple, cum ar fi un tricou basic și o jachetă fără guler, accesorizând totul cu o pereche de șlapi și o geantă de umăr. Iar Olympia Marie, directorul de creație de la J.Crew, compensează croiala largă a pantalonilor cu o jachetă scurtă, în timp ce Hannah Allen mizează pe accesorii roșii pentru un plus de efect. V-ați fi gândit că pot fi atât de versatili?

Cum îi asortezi pentru orice ocazie

Pentru birou, contrastul este esențial. Încearcă să-i porți cu o bluză boemă vaporoasă, băgată în pantaloni, și completează ținuta cu o pereche de sandale cu toc jos. Pentru un look casual, de zi cu zi, e și mai simplu, pe bune. Optează pentru un tricou alb clasic, o jachetă scurtă și sandalele tale preferate.

Recomandari Rujeola revine în forță, riscul de infectare fiind de 140 de ori mai mare la nevaccinați

Top 8 pantaloni cargo de investit acum

Am selectat cele mai interesante opțiuni disponibile atât în magazinele high-street, cât și la designeri, pentru toate buzunarele.