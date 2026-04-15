„Nu mă înțelegeți greșit, sunt o obsedată devotată a blugilor largi. Dar există momente când este nevoie de ceva puțin mai șlefuit, iar în această primăvară sunt încântată să urez bun venit pantalonilor cargo ca cea mai recentă obsesie a garderobei modei.” Așa că, dacă te-ai plictisit de denim, stai puțin și fii atentă la ce urmează.
De la utilitar la elegant
Moda se mișcă repede în zilele noastre. Deși pantalonii cargo au fost văzuți inițial pe podiumuri cu detalii pur utilitare, precum buzunare supradimensionate și nuanțe kaki, o variantă mult mai rafinată a captat atenția femeilor stilate de pretutindeni. E drept că ne amintim cu toții de versiunea lor largă din anii 2000, popularizată de trupe precum All Saints.
Numai ca lucrurile stau acum complet diferit.
Noua generație de pantaloni cargo nu doar că are o formă mai elegantă, dar cheia stă, de fapt, în styling.
Inspirație de la experți în stil
Un exemplu perfect este creatoarea de conținut Monikh Dale. Ea echilibrează designul utilitar cu piese mult mai simple, cum ar fi un tricou basic și o jachetă fără guler, accesorizând totul cu o pereche de șlapi și o geantă de umăr. Iar Olympia Marie, directorul de creație de la J.Crew, compensează croiala largă a pantalonilor cu o jachetă scurtă, în timp ce Hannah Allen mizează pe accesorii roșii pentru un plus de efect. V-ați fi gândit că pot fi atât de versatili?
Cum îi asortezi pentru orice ocazie
Pentru birou, contrastul este esențial. Încearcă să-i porți cu o bluză boemă vaporoasă, băgată în pantaloni, și completează ținuta cu o pereche de sandale cu toc jos. Pentru un look casual, de zi cu zi, e și mai simplu, pe bune. Optează pentru un tricou alb clasic, o jachetă scurtă și sandalele tale preferate.
Top 8 pantaloni cargo de investit acum
Am selectat cele mai interesante opțiuni disponibile atât în magazinele high-street, cât și la designeri, pentru toate buzunarele.
- RE/DONE The Trooper Pant (270 lire sterline): Modelul preferat al influenceriței Monikh, cu o croială dreaptă, perfect pentru orice ocazie, de la festivaluri la picnicuri în parc.
- AGOLDE Yuna Cotton-Twill Wide-Leg Pants (248 lire sterline): Un sfat este să alegi o mărime mai mare pentru un look ușor supradimensionat. Accesorizează-i cu o eșarfă de mătase legată la brâu.
- ZARA Z1975 Mid-Waist Barrel Cargo Jeans (35,99 lire sterline): O opțiune relaxată, cu o tentă utilitară, excelentă pentru ținutele de zi cu zi.
- CITIZENS OF HUMANITY Flight Mid-Rise Straight-Leg (380 lire sterline): Disponibili în patru culori, acești pantaloni au o siluetă plisată care avantajează orice conformație.
- ARKET Barrel Cotton Trousers (85 lire sterline): Vor arăta grozav la birou, purtați cu o cămașă în dungi.
- Guess Wide-leg pants (37,50 lire sterline, reduși de la 75): Adaugă doar un maiou alb și sandale pentru o ținută lejeră și de efect.
- Nili Lotan Quentin High-Rise Cotton Flared Pants (332 lire sterline): Pentru o abordare boemă, acești pantaloni evazați sunt șic, confortabili și extrem de versatili.
- Carhartt WIP Craft Loose Straight Fit Trousers (56 lire sterline): Poți avea mereu încredere în Carhartt pentru a perfecționa un pantalon cargo modern, care nu pare prea robust sau rigid.