Anne Hathaway și Meryl Streep au continuat turneul de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2” cu o apariție spectaculoasă la premiera din Tokyo, de luni. Cele două actrițe au purtat ținute coordonate în negru, alb și roșu, o trimitere directă la afișul filmului, alegând creații semnate Valentino și Chanel.

Anne Hathaway, o apariție dramatică în Valentino

Anne Hathaway a ales o ținută din colecția de primăvară 2026 Valentino couture (da, ați citit bine, 2026). Rochia sa fără bretele a avut un corset negru, mulat, completat de inserții de material roșu. Fusta în stil lalea, care pornea din talia înaltă, a creat volum și definiție printr-o multitudine de volane în alb și negru.

O alegere curajoasă.

Și pentru a completa look-ul, actrița a purtat o pereche de sandale cu toc „rock stud” din colecția Valentino pre-fall 2026. Coafura, un coc înalt cu breton proaspăt tuns, i-a încadrat perfect fața. Întreaga ținută a fost curatoriată de stilista Erin Walsh.

Meryl Streep, eleganță atemporală în Chanel

În schimb, Meryl Streep a apelat la colecția Métiers d’Art 2026 de la Chanel, prezentată în decembrie 2025. Ansamblul său a constat dintr-un cardigan cu mânecă lungă și o fustă coordonată, ambele piese având franjuri negri la tiv și la manșete.

Nu-i chiar așa simplu să obții un look clasic, dar memorabil. Streep a accesorizat ținuta cu un clutch rotund Chanel din piele de miel, cu lanț, și o pereche de pantofi Massaro în două tonuri, de tip slingback, tot din colecția Métiers d’Art 2026. Stilista din spatele acestei apariții este Micaela Erlanger.

Schimbare de strategie după Mexic

Dar această coordonare cromatică de la Tokyo vine în contrast puternic cu evenimentul anterior de promovare. La photo call-ul din Mexico City, cele două vedete au avut stiluri complet diferite. Atunci, Streep a purtat o rochie-cămașă bleumarin, fluidă, de la Schiaparelli, în timp ce Hathaway a optat pentru o rochie mini sclipitoare din colecția de toamnă 2026 ready-to-wear de la Stella McCartney. V-ați fi așteptat la o asemenea diferență de stil între două evenimente atât de apropiate?

Ce ne aduce „The Devil Wears Prada 2”

Streep și Hathaway își reiau rolurile iconice, Miranda Priestly și Andy Sachs, în mult așteptata continuare a filmului. În „The Devil Wears Prada 2”, Miranda și Andy se reunesc pentru a reabilita reputația redactorului-șef de la Runway, în timp ce aceasta se confruntă cu fosta asistentă și noua rivală, Emily Charlton, interpretată de Emily Blunt.

Filmul va ajunge în cinematografe pe 1 mai.