Apariție de gală la Shanghai. Anne Hathaway și Meryl Streep au participat vineri la premiera mult-așteptatului film „The Devil Wears Prada 2”, etalând ținute spectaculoase semnate de mari case de modă. Cele două actrițe, care reiau rolurile iconice ale lui Andy Sachs și Miranda Priestly, au fost în centrul atenției pe covorul roșu.

Anne Hathaway, o apariție diafană în Susan Feng

Anne Hathaway a ales o creație vaporoasă, direct de pe podium. Stilista ei, Erin Walsh, a optat pentru o rochie Susan Feng din colecția de toamnă 2026 ready-to-wear. Piesa a fost realizată dintr-un material iluzoriu, care crea nuanțe delicate de albastru pastel și roz, deși sub luminile puternice de pe covorul roșu părea complet albă.

Designul rochiei a fost unul jucăuș și tineresc. Materialul pufos, silueta fără mâneci și tivul care se oprea imediat sub genunchi au conturat o imagine plină de prospețime. Iar pentru a completa look-ul, Hathaway a purtat o pereche de pantofi cu toc transparenți de la Gianvito Rossi. Accesoriile au fost, cum altfel, pe măsură. Actrița a purtat un set de cercei Bulgari din aur alb cu diamante (Hathaway este, de altfel, ambasador al celebrei case de bijuterii).

Recomandari Anne Hathaway și Meryl Streep în Chanel și Valentino la premiera Devil Wears Prada 2

Meryl Streep alege eleganța modernă Saint Laurent

De cealaltă parte, Meryl Streep a mizat pe o eleganță sobră și contemporană. Hai să vedem ce a purtat. Actrița a îmbrăcat o rochie Saint Laurent din colecția de toamnă 2025 ready-to-wear, o creație a directorului de creație Anthony Vaccarello. Rochia albastră, cu o croială structurată, a impresionat prin detaliile sale rafinate.

Avea un guler înalt, mâneci lungi și ample, buzunare oblice în zona șoldurilor și o talie accentuată de o curea neagră. Stilista Micaela Erlanger a completat ținuta cu o broșă Cindy Chao, ochelari de soare, dresuri negre transparente și pantofi cu toc ascuțit.

O alegere pe bune modernă.

Recomandari Meryl Streep si Anne Hathaway lanseaza The Devil Wears Prada 2 in tinute spectaculoase

Ce știm despre noul film

Streep și Hathaway se află într-un turneu internațional de promovare pentru continuarea foarte anticipată a filmului din 2006, care a fost o adaptare a cărții cu același nume scrisă de Lauren Weisberger. V-ați întrebat care este povestea acum? Ei bine, „The Devil Wears Prada 2” o urmărește pe Andy Sachs în timp ce se reîntâlnește cu Miranda Priestly pentru a o ajuta să gestioneze o criză de imagine la revista de modă Runway.

Filmul va ajunge în cinematografe pe 1 mai.