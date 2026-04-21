Meryl Streep a avut o apariție spectaculoasă la premiera mondială a filmului „The Devil Wears Prada 2”, care a avut loc luni, 20 aprilie 2026, la Lincoln Center din New York City. Actrița a atras toate privirile cu o ținută tematică și o pereche de cizme negre ascuțite, care au completat perfect look-ul dramatic.

O ținută roșie dramatică

Pentru acest eveniment, Streep a ales o creație roșie Givenchy semnată de Sarah Burton. Vorbim despre o rochie-capă din piele stacojie, cu o cravată asortată la gât. Și, pentru un contrast puternic, look-ul a fost accesorizat cu elemente negre, inclusiv mănuși peste cot și ochelari de soare supradimensionați. Dar piesa de rezistență au fost, fără îndoială, cizmele.

Actrița a purtat o pereche de cizme negre cu vârful ascuțit și un toc stiletto înalt, conturând o siluetă elegantă și impunătoare.

Meryl Streep uimește la premiera The Devil Wears Prada 2 într-o creație roșie spectaculoasă
RecomandariMeryl Streep uimește la premiera The Devil Wears Prada 2 într-o creație roșie spectaculoasă

Pantofii din turneul de promovare

În spatele alegerilor vestimentare stă stilista Micaela Erlanger, care a creat o serie de look-uri memorabile pentru Streep pe parcursul turneului de promovare a filmului. Se pare că roșul a fost culoarea preferată. Mai devreme în aceeași zi de luni, actrița a purtat pantofi Jimmy Choo Isa 95. Vineri, la conferința de presă globală, a optat pentru pantofi roșii din piele lăcuită de la Dolce & Gabbana, iar în martie, la un eveniment din Mexico City, a fost văzută cu pantofi roșii slingback de la Aldo.

O alegere diferită, dar la fel de șic.

Pe listă se adaugă și sandalele aurii din piele Sole Bliss Riviera, parte dintr-o colecție-colaborare a stilistei Erlanger cu brandul respectiv.

RecomandariMeryl Streep aduce un omagiu personajului Miranda Priestly cu pantofi de 1.050 de dolari

Ce știm despre The Devil Wears Prada 2

Mult-așteptata continuare a filmului din 2006 este regizată tot de David Frankel. V-ați întrebat vreodată ce s-a ales de Andy Sachs? Ei bine, acțiunea din „The Devil Wears Prada 2” o găsește pe personajul interpretat de Anne Hathaway în postura de redactor la revista Runway, la aproximativ 20 de ani după ce a fost asistenta temutului redactor-șef Miranda Priestly (jucată de Streep).

Alături de cele două, revin și Emily Blunt în rolul lui Emily Charlton și Stanley Tucci în cel al lui Nigel Kipling. O schimbare importantă (și hai să fim serioși, una urmărită cu sufletul la gură de fani) este la nivelul costumelor: Molly Rogers preia ștafeta de la legendara Patricia Field, care s-a ocupat de primul film.

Filmul urmează să fie lansat pe 1 mai.

RecomandariMeryl Streep schimba satinul verde cu un trench rosu Dolce & Gabbana in New York