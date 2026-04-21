Victoria Beckham a lansat o nouă colecție limitată pentru Gap, compusă din 38 de piese, de la tricouri albe „perfecte” la hanoracele clasice cu logo-ul Gap, toate reinterpretate cu adăugarea siglei sale. Prețurile sunt mare mai mici decât cele din linia sa principală, cu blugi Capri la 70 de lire sterline și o jachetă de denim la 95 de lire, însă adevărata strategie de marketing pare să fie implicarea fiicei sale de 14 ani, Harper.

Harper, pionul principal în campanie

Într-un interviu recent pentru Sunday Times, creatoarea de modă a declarat fără ocolișuri: „Harper o să iubească colecția mea Gap”. A continuat pe același ton entuziast, adăugând că fiica sa „nu iubește nimic mai mult decât să facă shopping pe high street. O să iubească colecția Gap când o să pună mâna pe ea”. Pe bune? O declarație care pare calculată pentru a atrage publicul tânăr, folosind imaginea unei adolescente care, la 14 ani, probabil se concentrează mai mult pe examenele GCSE.

Speculațiile nu s-au oprit aici. Se zvonește că Harper ar putea chiar să apară în campania publicitară, urmând exemplul lui Gwyneth Paltrow, care a pozat alături de fiica sa, Apple Martin, pentru GapStudio în toamna trecută.

Brooklyn Beckham rupe tăcerea

Dar nu toată lumea din familie este la fel de încântată de această mașinărie de PR. Chiar fiul cel mare, Brooklyn, în vârstă de 27 de ani, a transmis un mesaj clar în ianuarie, printr-o declarație de șase pagini pe Instagram, în care acuza că acest tip de atenție nu este întotdeauna binevenit și a contribuit la înstrăinarea de familie. El susține că părinții l-au „controlat în cea mai mare parte a vieții sale”.

„Toată viața mea, părinții mei au controlat narativele din presă despre familia noastră. Postările performative de pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost o constantă a vieții în care m-am născut,” a scris el.

Cuvintele sale au fost și mai dure.

„Familia mea prețuiește promovarea publică și contractele de imagine mai presus de orice. «Brandul Beckham» este pe primul loc,” a continuat Brooklyn. „«Iubirea» de familie este decisă de cât de mult postezi pe rețelele sociale sau cât de repede renunți la tot pentru a te prezenta și a poza pentru o oportunitate foto de familie, chiar dacă este în detrimentul obligațiilor noastre profesionale.”

„Am încercat doar să ne protejăm copiii”

Confruntată cu aceste acuzații, Victoria Beckham a oferit o replică pentru Wall Street Journal, încercând să apere imaginea familiei. „Tot ce am încercat vreodată să facem este să ne protejăm și să ne iubim copiii,” a spus ea. „Am încercat mereu să fim cei mai buni părinți posibili.”

Si a adăugat: „Și, știți, suntem în atenția publicului de mai bine de 30 de ani acum, și tot ce am încercat vreodată să facem este să ne protejăm și să ne iubim copiii. Și, știți, asta e tot ce vreau să spun despre asta.” Se întreabă cineva ce crede Brooklyn despre asta, mai ales după ce părinții săi i-au vândut pozele de bebeluș revistei OK!?

Brandul Beckham, o mașinărie de neoprit

Dincolo de declarații, faptele arată că „Brandul Beckham” este o afacere bine unsă. În 2017, Victoria a înregistrat mărcile comerciale pentru numele tuturor copiilor săi (acoperind domenii extinse, de la produse de înfrumusețare la seturi de trenulețe electrice și pixuri). Luna trecută, a apărut informația că Harper se pregătește să lanseze propria linie de cosmetice, numită „HIKU by Harper”.

Nici fiul cel mic, Cruz, nu este lăsat în afara strategiei. Este promovat ca viitoarea mare vedetă a muzicii indie cu trupa sa, The Breakers. E drept că lucrurile devin puțin prea performative când Cruz compune o melodie numită „Loneliest Boy” (Cel mai singuratic băiat), cu versuri despre „frângerea inimii mamei”, despre care fanii sunt convinși că sunt inspirate de înstrăinarea lui Brooklyn.

Iar contrastul dintre viața Victoriei și cea a fiicei sale este izbitor. „Îmi amintesc că mergeam la Gap cu mama și sora mea și eram atât de entuziasmată,” a povestit Victoria. „Crescând, era doar high street. Nu eram în poziția de a purta haine de designer.” Harper, în schimb, trăiește într-o vilă imensă din Holland Park, are o moșie în Cotswolds, o vilă de lux în Miami, un apartament în Burj Khalifa din Dubai și un superyacht de 16 milioane de lire sterline. Să fim serioși, probabil își dorește o geantă Hermes, nu pantaloni de trening de la Gap. Iar dacă va fi văzută vreodată purtându-i, va fi doar pentru a ajuta Brandul Beckham.