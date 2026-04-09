Rozmarinul (Rosmarinus officinalis), planta aromatică originară din zona Mediteranei, este mult mai mult decât un simplu condiment. Cercetările recente îl leagă de beneficii impresionante pentru sănătatea creierului, de la îmbunătățirea memoriei și reducerea anxietății până la protecția împotriva bolii Alzheimer, principala cauză de demență la nivel mondial.

De la mit la știință modernă

Încă din antichitate, rozmarinul a fost asociat cu memoria și claritatea mentală. În Grecia și Roma antică, studenții și erudiții foloseau această plantă în speranța că le va ascuți concentrarea și capacitatea de a-și aminti informații. V-ați fi gândit vreodată că aceste practici vechi ar putea avea o bază reală?

Știința modernă pare să confirme intuiția anticilor. Într-un studiu, persoanele care au inhalat aroma de rozmarin au obținut rezultate mai bune la sarcinile de memorie, comparativ cu cele aflate într-un mediu fără miros. E drept că pare simplu, dar rezultatele au fost clare.

Cum acționează rozmarinul asupra creierului?

Mecanismele sunt multiple și complexe. Pentru început, rozmarinul stimulează circulația sângelui, inclusiv la nivel cerebral, ajutând la livrarea unei cantități mai mari de oxigen și nutrienți, ceea ce poate duce la o claritate mentală sporită. Are și proprietăți calmante. Unele studii sugerează că aroma sa poate reduce anxietatea și îmbunătăți somnul, iar un nivel mai scăzut de stres înseamnă, până la urmă, o mai bună concentrare și reținere a informațiilor.

Dar lucrurile merg și mai în profunzime. Rozmarinul conține compuși care interacționează direct cu neurotransmițătorii creierului. Unul dintre aceștia, 1,8-cineol, ajută la prevenirea descompunerii acetilcolinei, o substanță chimică esențială pentru învățare și memorie. Prin conservarea acetilcolinei, rozmarinul ar putea susține performanța cognitivă, în special pe măsură ce înaintăm în vârstă. Și, ca un bonus, este plin de antioxidanți care protejează celulele creierului de daunele cauzate de stresul oxidativ, un factor major în declinul cognitiv.

Descoperirea care schimbă totul: diAcCA

Adevărata vedetă din rozmarin este un fitochimical (un compus vegetal cu efecte benefice) numit acid carnosic. Acesta este un agent antioxidant și antiinflamator puternic, care protejează celulele creierului de tipurile de daune asociate cu boala Alzheimer.

Iar în 2025, cercetătorii au dezvoltat o versiune stabilă a acidului carnosic, denumită diAcCA. În studii pre-clinice promițătoare, acest compus a îmbunătățit memoria, a crescut numărul de sinapse (conexiunile dintre celulele creierului) și a redus proteinele dăunătoare legate de Alzheimer, precum beta-amiloid și tau.

Ce este cu adevărat interesant este că diAcCA se activează doar în regiunile inflamate ale creierului, ceea ce ar putea minimiza efectele secundare. Până acum, studiile pe șoareci nu au arătat semne de toxicitate și au indicat îmbunătățiri cognitive semnificative, alimentând speranța că studiile pe oameni ar putea urma în curând.

Speranțele sunt mari.

Oamenii de știință cred că diAcCA ar putea fi util și în tratarea altor afecțiuni inflamatorii, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și boala Parkinson.

Mai mult decât un simplu condiment

Beneficiile rozmarinului se extind mult dincolo de creier. A fost folosit în mod tradițional pentru a calma digestia, a ameliora balonarea și a reduce inflamația generală din corp, datorită unor compuși precum acidul rozmarinic și acidul ursolic. Planta poate fi benefică chiar și pentru piele. O analiză a studiilor sugerează că poate ajuta la calmarea acneei și a eczemelor, în timp ce acidul carnosic ar putea oferi beneficii anti-îmbătrânire prin protejarea pielii de daunele solare. Uleiul de rozmarin are, si, proprietăți antimicrobiene, inhibând creșterea bacteriilor și a ciupercilor.

Atenție la riscuri și contraindicații

Pentru majoritatea oamenilor, rozmarinul este sigur atunci când este utilizat în mâncare, ceaiuri sau aromaterapie. Numai că dozele concentrate sau extractele pot prezenta riscuri. Consumul unor cantități mari poate provoca vărsături sau, în cazuri rare, convulsii, în special la persoanele cu epilepsie.

Există și un risc teoretic ca rozmarinul să stimuleze contracțiile uterine, așa că femeile însărcinate ar trebui să evite dozele mari. Deoarece poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi anticoagulantele, cel mai bine este să discutați cu un medic înainte de a lua cantități mari sub formă de supliment. rozmarinul este mai mult decât o plantă de bucătărie; este un remediu natural cu rădăcini antice și susținere științifică modernă, iar cercetările viitoare asupra compușilor precum diAcCA ar putea juca un rol esențial în tratamentele pentru Alzheimer și alte boli cronice.