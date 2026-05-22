Phil Collins, ajuns la vârsta de 75 de ani, nu a mai urcat pe scenă din 2022, iar fanii au tot așteptat un semn bun. Vineri, în timpul unei apariții la BBC Breakfast, legendarul artist a confirmat că o întoarcere în lumina reflectoarelor este puțin probabilă, deși starea lui s-a mai stabilizat după o perioadă extrem de dificilă.

Sinceră să fiu, când auzi un om care a trăit zeci de ani pentru muzică spunând că organismul pur și simplu nu mai poate duce ritmul, te oprești puțin din alergătura zilnică. Acceptarea propriilor limite fizice și decizia de a pune sănătatea pe primul loc este o lecție de viață pentru oricine, indiferent dacă ești un superstar global sau o femeie care jonglează cu prea multe responsabilități acasă și la birou.

O lecție despre limite

Problemele artistului nu au apărut peste noapte. Totul a început cu o leziune la coloană în 2007, care i-a provocat leziuni nervoase și afecțiunea numită „drop foot”, o dificultate majoră în a ridica partea din față a piciorului la mers. La toate acestea se adaugă și lupta cu diabetul de tip 2, o afecțiune care cere o disciplină de fier.

Iar lucrurile s-au complicat și mai mult în ultima vreme.

Așa cum a relatat Hellomagazine recent, artistul a trecut printr-un adevărat coșmar medical în ultimele 18 luni. Phil a vorbit deschis despre genunchiul care i-a dat cele mai mari bătăi de cap.

„Tot ce putea merge prost a mers prost, dar acum totul este bine. Am avut probleme cu genunchiul, pe care le-am avut o vreme, dar am cântat peste ele, am mers în turneu cu ele. Dar, până la urma a trebuit să mă operez la genunchi și a trebuit să o fac de cinci ori pentru că fie se infecta mereu, fie se rupea.” – Phil Collins, Artist

Decizia de a nu forța nota

Și totuși, onestitatea lui este dezarmantă. Urmează să fie inclus pentru a doua oară în Rock and Roll Hall of Fame (după includerea trupei Genesis în 2010), dar a refuzat să cânte la ceremonie. De ce? Pentru că pur și simplu știe că nu este pregătit fizic pentru asta. Ai nevoie de antrenament, de repetiții, iar vocea trebuie să fie în formă maximă, lucruri pe care el a ales să nu le mai forțeze.

Dar asta nu înseamnă că renunță la creativitate. Artistul încă are idei pentru versuri noi și proiecte în care i-ar plăcea să se implice, chiar dacă a recunoscut într-un podcast anterior că are nevoie de o asistentă medicală non-stop în casă pentru a-și gestiona tratamentul.

Până la urmă, sănătatea dictează regulile jocului. Dacă Phil Collins va reuși să transforme acele idei noi de versuri într-un proiect de studio, departe de stresul fizic al scenei.