Harry Styles și Zoë Kravitz au stârnit un val de speculații privind o posibilă logodnă. Totul a pornit după ce actrița a fost surprinsă purtând un inel cu diamant pe degetul inelar, deși cei doi formează un cuplu de mai puțin de un an.

Un inel și multe semne de întrebare

Zvonurile au explodat pur și simplu. După nici un an de relație, Kravitz a fost văzută sărutându-l pe artist în timp ce purta un inel masiv pe deget. E drept că reprezentanții celor doi au fost contactați pentru o reacție oficială, însă până la acest moment nu au oferit nicio declarație. Liniște totală.

Discreție maximă în stilul Styles

Dar de ce atâta secretomanie, v-ați putea întreba? Ei bine, deși nu au vorbit niciodată deschis despre idila lor, Harry Styles a explicat în trecut de ce preferă să-și țină viața amoroasă departe de ochii publicului. Într-un interviu pentru Rolling Stone din august 2022, cântărețul a fost foarte clar. „Nu am vorbit niciodată public despre viața mea personală și am constatat că mi-a adus beneficii”, a declarat el. Si a continuat pe aceeași idee: „Întotdeauna va exista o versiune a unei narațiuni și cred că am decis pur și simplu că nu voi pierde timpul încercând să o corectez sau să o redirecționez în vreun fel”.

O relație care evoluează rapid

Prima oară când Harry Styles și Zoë Kravitz au fost surprinși împreună a fost în august 2025, în timp ce se plimbau braț la braț pe străzile din Roma. De atunci, au fost văzuți frecvent în Londra și New York, iar în decembrie 2025 o sursă declara pentru publicația People că au „o chimie grozavă”. Până la urmă, amândoi vin după relații intens mediatizate. Styles a format un cuplu timp de doi ani cu Olivia Wilde, fiind ulterior surprins alături de Emily Ratajkowski și Taylor Russell. La rândul ei, Kravitz a fost logodită cu Channing Tatum, de care s-a despărțit în octombrie 2024, existând și zvonuri despre o legătură cu actorul Austin Butler.

Planuri de viitor și un turneu global

Se pare că relația lor a trecut la nivelul următor. O sursă a dezvăluit în februarie 2026 că Zoë intenționează să-l însoțească pe Styles în viitorul său turneu global, „Together, Together”.

Lucrurile par serioase.

Iar programul nu e deloc simplu. „Amândoi au programe încărcate care nu se potrivesc întotdeauna”, a declarat sursa respectivă, în timp ce un alt apropiat al cuplului a adăugat o perspectivă interesantă (și optimistă). „Par foarte serioși și concentrați pe prioritizarea timpului lor împreună. si, par să-și fi creat o viață împreună de care amândoi se bucură cu adevărat”. Turneul artistului va începe în mai 2026 și se va desfășura până la finalul anului.