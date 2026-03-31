Christian Louboutin duce trendul balerinilor pentru bărbați la un alt nivel, direct la altar. Celebrul designer lansează două noi siluete de încălțăminte inspirate de pantofii tradiționali de balerină, special pentru sezonul nunților. V-ați fi imaginat vreodată miri încălțați în balerini cu talpă roșie?

Pantofii de balet reinventați pentru el

Primul model este balerinul Diopic, definit de un vârf pătrat distinctiv care amintește de lumea baletului. Pantoful este realizat din satin crep negru, are elastice încrucișate pe partea superioară și, bineînțeles, talpa roșie specifică brandului Louboutin. Pentru cine caută un stil oxford mai tradițional, dar cu un twist, există modelul Ruben. Acesta este un model cu șireturi, cu un vârf pătrat mototolit și o talpă elegantă, cu profil redus, care ascunde discret un suport esențial pentru arcadă.

Ruben este disponibil atât în satin crep negru, cât și în piele nappa de miel de culoare Bianco alb, fiecare variantă având talpa roșie emblematică.

O sursă de inspirație feminină

Dar de unde a venit ideea asta, până la urmă? Louboutin a menționat că noua ofertă pentru miri a fost inspirată de linia de succes a brandului pentru femei, Cassia, care a debutat în 2025 și care interpretează într-un mod jucăuș pantoful de poante cu vârf pătrat (block-toe).

O mișcare deloc surprinzătoare, de fapt.

Un trend validat de vedete

Și, hai să fim serioși, un trend nu e trend pe bune până nu e adoptat de vedete. Lansarea vine într-un moment în care pantofii cu profil redus continuă să fie o tendință masculină, umplând un gol pentru o opțiune de încălțăminte expresivă care nu este un sneaker. La Oscarurile din 2026, Omar Apollo a adus look-ul pe covorul roșu cu o pereche de balerini Valentino Garavani împodobiți cu funde.

Iar lista nu se oprește aici. Bad Bunny a purtat papuci Dries Van Noten cu bretele încrucișate, asortați cu șosete, la premiera filmului „Happy Gilmore 2”. Mai recent, Harry Styles a apărut pe covorul roșu la Brit Awards în balerini cu o fundiță delicată, asortați la un costum Chanel, după ce anterior purtase la Grammy o pereche de pantofi Dior de tip balerin-sabot.

Mai mult decât o simplă modă

Numai că lucrurile stau puțin diferit față de o simplă pasiune de moment. Într-un interviu din luna mai a anului trecut, Jian DeLeon, directorul de modă masculină de la Nordstrom, a explicat că ascensiunea pantofilor eleganți cu profil redus pentru bărbați „par să facă legătura între papucii eleganți, formali, și încălțămintea comodă, de zi cu zi.”

DeLeon a adăugat la acel moment: „În încălțămintea pentru bărbați, întrebarea acestui sezon pare să fie: «Cât de jos poți merge?». A fost incitant să vedem câte modele de pantofi cu profil ultra-jos sunt în tendințe acum și cât de pozitiv reacționează clienții la aceste siluete îndrăznețe, direcționale.”