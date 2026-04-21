Actrița Kerry Washington a avut o apariție de senzație în episodul de marți al emisiunii „The Jennifer Hudson Show”, unde a promovat noul său proiect, „Imperfect Women”, alături de colegele sale, Elisabeth Moss și Kate Mara. Piesa de rezistență a ținutei sale? O pereche de pantofi Christian Louboutin, care a atras toate privirile.

Pantofii, piesa de rezistență a ținutei

Washington a optat pentru modelul Kate Max O slingback de la renumitul brand francez de lux. Vorbim despre o siluetă minimalistă, realizată din piele lăcuită neagră, cu un vârf extrem de ascuțit și un decupaj adânc în partea din față. Pantoful lasă piciorul aproape complet expus, fiind susținut doar de o baretă simplă la spate. Și, bineînțeles, tocul stiletto înalt este completat de celebra talpă roșie, semnătura inconfundabilă Christian Louboutin.

O ținută monocromă de la Silvia Tcherassi

Pantofii spectaculoși au completat perfect o ținută monocromă semnată Silvia Tcherassi. Realizat dintr-un material cu textură șifonată, de culoare gri-cărbune, ansamblul era format dintr-un top fără bretele, cambrat în talie, și o pereche de pantaloni cu croială largă. O alegere simplă, dar de mare efect.

Ce au purtat colegele ei de platou

Nici colegele ei nu s-au lăsat mai prejos.

Elisabeth Moss a ales o ținută galbenă, vaporoasă, pe care a asortat-o cu sandale argintii cu platformă. În schimb, Kate Mara a purtat sandale aurii din satin de la Jimmy Choo, modelul Saeda, alături de o rochie Self-Portrait împodobită cu o fundă supradimensionată.

Stilul lui Kerry în turneul de presă

Apariția nu este deloc surprinzătoare pentru fanii actriței. E drept că Washington este cunoscută pentru alegerile sale îndrăznețe în materie de încălțăminte, fie că vorbim de pantofi clasici din piele lăcuită, cizme mulate sau tocuri metalice. Dar v-ați întrebat ce a mai purtat în ultima vreme?

Pe parcursul turneului de presă pentru serialul „Imperfect Women” de la Apple TV+, garderoba ei a inclus o varietate de piese de designer. Printre acestea s-au numărat pantofii cu platformă Le Silla Uma (atât în varianta neagră, cât și roșu-cireșiu), pantofii maro din satin „Gianvito 105” de la Gianvito Rossi și cizmele negre Lidia de la Paris Texas.