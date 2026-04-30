Uneori, curajul nu înseamnă absența fricii, ci decizia de a acționa în ciuda ei. Este povestea lui Yonathan Elkouby, un tată a cinci copii, în vârstă de 33 de ani, care nu a stat pe gânduri și a placat un bărbat înarmat cu un cuțit în cartierul Golders Green din Londra, după ce acesta înjunghiase deja două persoane. Un gest care ne amintește că în fiecare dintre noi există o forță nebănuită.

„Am știut că trebuie să acționez”

Totul s-a întâmplat fulgerător. Yonathan, voluntar de cinci ani la Shomrim (o organizație evreiască ce ajută la protejarea oamenilor de infracțiuni), avea mereu la el stația radio. Când a primit alerta, a sărit în mașină fără să știe exact gravitatea situației. Ajuns la fața locului, a văzut poliția și a folosit imediat mașina pentru a bloca strada, tăindu-i calea de fugă atacatorului.

Dar confruntarea directă era inevitabilă. „L-am înconjurat, dar a durat ceva timp până am reușit să punem mâna pe el, pentru că alerga de colo-colo cu cuțitul, fluturându-l spre oameni, inclusiv spre mine”, a povestit el. Apoi a venit momentul decisiv. „Făcea contact vizual cu mine și se apropia. Am știut că trebuie să acționez. Nu m-am gândit prea mult când l-am placat. N-aș spune că mi-a fost frică.”

Recomandari Riscurile la care te expui cand stai prea mult jos

O viață dedicată comunității

Pentru Yonathan, care s-a născut și a crescut în Golders Green, acest tip de pericol nu este, din păcate, o noutate. El a recunoscut că „nu este prima dată când am un cuțit în față”, o mărturie dureroasă a realității cu care se confruntă comunitatea sa. Atacul, catalogat drept incident terorist, a avut loc după o serie de incendieri care au vizat locații evreiești din nordul Londrei.

Într-o relatare făcută publică de Independent, se arată că agresorul, un cetățean britanic de 45 de ani, născut în Somalia, a fost arestat la fața locului sub suspiciunea de tentativă de omor. Cele două victime, identificate ca Nachman Moshe ben Chaya Sarah și Moshe Ben Baila, au fost transportate la spital cu răni provocate de cuțit.

Frica, o prezență constantă

Dincolo de actul de eroism, rămâne o realitate sumbră. Comunitatea este profund îngrijorată de creșterea antisemitismului. Te-ai gândit vreodată cum e să trăiești cu acest gând în fiecare zi? Yonathan recunoaște deschis: „Este foarte dificil să trăiești cu acest gând toată ziua”.

Recomandari Cand e prea putina sau prea multa disciplina?

Iar sentimentul este împărtășit la cel mai înalt nivel. Jonathan Hall KC, supraveghetorul independent al legislației privind terorismul, a declarat că atacurile împotriva evreilor din Marea Britanie au devenit „cea mai mare urgență de securitate națională” de la atentatul de la Manchester Arena din 2017, în care au murit 22 de persoane.

O realitate greu de acceptat.

„Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”

Și totuși, ce se poate face? Șef Rabinul Regatului Unit, Sir Ephraim Mirvis, a pus punctul pe i. „Pe acest drum, foarte aproape de acest punct, două persoane vizibil evreiești au fost atacate pentru că erau vizibil evreiești”, a spus el. Concluzia sa este tranșantă: „Ceea ce înseamnă asta este că evreii nu sunt în siguranță tot timpul” pe străzile britanice.

Recomandari Iata ce se intampla cu sanatatea ta cand folosesti prea mult machiaj

Deși a fost mulțumit de reacția rapidă a poliției, care a ajuns la fața locului în două-trei minute, Yonathan Elkouby consideră că e nevoie de mai mult. El a subliniat că, până la urmă, „faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”, un apel la acțiuni concrete pentru protejarea comunității. După incident, a recunoscut că a rămas „zdruncinat”, dar și că a fost „atât de norocos” să nu fie rănit, fiind recunoscător că este în siguranță.