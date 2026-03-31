Oana Ioniță a rupt tăcerea despre divorțul din 2023 de Florin Budnaru. Motivul? O decizie medicală care a costat 2.000 de euro și pe care soțul ei nu a putut-o accepta. De aici, totul s-a prăbușit, deși coregrafa a încercat să-și salveze relația.

Tratamentul de 2.000 de euro refuzat de soț

Punctul de cotitură în mariajul coregrafei a fost o problemă de sănătate. Confruntată cu un diagnostic serios, Oana a ales o cale mai puțin convențională, o decizie care, în cele din urmă, a dus la separare. Într-un podcast recent, găzduit de Jorge, ea a explicat pe larg cum s-a ajuns la această situație.

„Eu am urmat un fel de tratament cu biorezonanță pe care el nu l-a acceptat și atunci s-a terminat”, a povestit Oana Ioniță. Detaliile oferite de ea sunt, pe bune, cutremurătoare: „Am încercat această biorezonanță (…) Am avut o problemă pe care fostul soț nu a acceptat-o și au existat aceste neconcordanțe. Am vrut să fac un tratament care, într-adevăr, costa vreo 2.000 de euro. Era un început de cancer. Tratamentul era pe bază de plante naturiste, soluții. (…) Am acceptat să o iau pe drumul ăsta”.

Momentul rupturii definitive

Dar decizia ei nu a fost deloc susținută de Florin Budnaru. Diferențele de opinie pe o temă atât de sensibilă au escaladat rapid, creând o prăpastie de netrecut între cei doi soți. Oana Ioniță a mărturisit că acela a fost, de fapt, sfârșitul.

„Și el a suferit foarte mult. (…) De atunci s-a rupt”, a recunoscut ea.

Acela a fost finalul.

Încercări eșuate de a salva căsnicia

Chiar și după acest moment critic, coregrafa nu a renunțat imediat la căsnicia ei. A propus soluții pentru a repara relația, inclusiv terapie de cuplu și vacanțe, însă fără succes. Dar ce poți face când celălalt nu mai este pe aceeași lungime de undă cu tine?

Eforturile ei nu au fost întâmpinate cu deschidere, deși, e drept că separarea l-a luat prin surprindere pe fostul ei partener. Ea a subliniat că a încercat să salveze căsnicia (deși fostul soț nu se aștepta la o decizie atât de radicală), dar a ajuns la o concluzie dură. „Eu am încercat să trecem peste, să mergem în vacanță, să mergem să facem terapie de cuplu. (…) Ce-i drept, nu se aștepta ca eu să divorțez. (…) Eu am întrebat dacă putem să facem ceva încât căsnicia noastră să funcționeze. (…) Atunci când nu ești fericit în cuplu, ești mai fericit singur. (…) Nu depind de celălalt, depind doar de mine”, a mai declarat Oana Ioniță.