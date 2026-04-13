Festivalul Revolve, unul dintre cele mai așteptate evenimente din cadrul Coachella, a adunat și anul acesta o mulțime de vedete. Desfășurat sâmbătă în Indio, California, evenimentul a fost o adevărată paradă a stilului, unde Teyana Taylor, Emma Roberts și alte nume cunoscute au etalat ținute care mai de care mai îndrăznețe, de la piese de designer la trenduri futuriste.

Emma Roberts, între lenjerie și stil festivalier

Emma Roberts a mizat pe un look ce îmbină inspirația din lenjerie cu aerul relaxat de festival. Actrița a purtat o jachetă cu fermoar de la Still Here New York, cu mânecile suflecate, și o pereche de pantaloni scurți mătăsoși de la Love Stories x Rotate, care aduceau aminte de stilul boudoir. Iar accesoriile au completat perfect ținuta, ochelarii de soare fiind de la Longchamp.

Teyana Taylor și iluzia optică

În schimb, Teyana Taylor a ales să meargă pe ideea de „illusion dressing”. Vedeta din „One Battle After Another” a apărut pe covorul roșu într-o rochie transparentă, tip plasă, cu detalii în formă de lacrimă, purtată peste un body gri asortat. Dar piesa de rezistență a fost, fără doar și poate, perechea de ochelari de soare cromată, stil „bug-eye”, care a creat un statement monocrom argintiu.

Un look pe bune memorabil.

Becky G, un mix de vintage și workwear

Cântăreața Becky G a venit cu o abordare diferită, combinând piese vintage cu un aer de festival. A purtat un top scurt, vintage din era Y2K, de la Chloé, pe care l-a asortat cu o pereche de pantaloni scurți de tip „carpenter” pictați, de la brandul Strike Oil. Și cum vine asta, un look de festival fără încălțămintea potrivită? Ei bine, Becky G a completat totul cu o pereche de bocanci Timberland.

Alte apariții care au ieșit în evidență

Nici alte vedete nu s-au lăsat mai prejos. Isabela Merced, cunoscută din „The Last of Us”, a creat un look jucăuș cu un top din dantelă de la Buci NYC. Ținuta a primit o notă de duritate datorită ghetelor mini de combat de la The Attico.

Victoria Justice a adus un aer edgy pe covorul roșu. Actrița a purtat un corset negru din piele ecologică, cu șireturi, de la Jaded London, alături de o fustă Lenai de la Lovewave și cizme de motociclist (aproape până la genunchi) semnate Rebecca Minkoff.

Charli D’Amelio, cu un styling realizat de Carlee Barrow, a optat pentru un set coordonat cu buline alb-negru. Ținuta, o creație Adriana Degreas de la Fwrd, era compusă dintr-un top bandeau fără bretele și pantaloni peplum, ambele pe un fond negru cu buline albe.