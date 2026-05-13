Fosta vedetă Disney Channel, Bella Thorne, a renunțat la nuanțele cuminți de păr și a surprins internetul cu o transformare radicală. Actrița a publicat o serie de fotografii pe Instagram în care poartă doar un sutien negru din dantelă, lăsând noua ei nuanță de roșcat aprins să fie vedeta absolută a imaginilor.

O revenire spectaculoasa la roscatul aprins

În fotografiile care au devenit rapid virale, actrița a optat pentru un machiaj minimal, privind direct spre cameră cu o expresie seducătoare. Să fim sincere, contrastul dintre părul intens colorat și dantela neagră atrage imediat atenția.

Descrierea aleasă de ea pentru postare a fost la fel de îndrăzneață: „Merida a coborât în locul ăstaaaaa”, comparându-se clar cu iconica prințesă Disney cu părul roșu din animația „Brave”. Iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, secțiunea de comentarii explodând pur și simplu. Un urmăritor a scris alături de emoji-uri cu ochi în formă de inimă și flăcări: „Daaaa, roșcatul s-a întors în sfârșit”.

Alții i-au confirmat alegerea cu mesaje precum „Roșcatul este culoarea ta!!” sau „Roșcatul s-a întors cu adevăraaaat”. Nu au lipsit nici complimentele directe, fanii numind-o „superbă” și „femeie frumoasă”, în timp ce un alt admirator a adăugat: „Îmi binecuvântezi feed-ul ca de obicei.” Dacă ai fost recent la un salon de la noi, probabil ai observat că nuanțele de cupru și roșcat intens sunt cele mai cerute anul acesta, așa că vedeta a nimerit perfect tendințele sezonului.

Cum isi alege tinutele pe covorul rosu

Într-un articol recent semnat de Theblast se amintește că pasiunea ei pentru schimbări de stil nu este deloc o noutate. Încă din anul 2014, când avea doar 16 ani și participa la un eveniment Kohl’s pentru brandul Candie’s pe care îl reprezenta atunci, actrița avea păreri foarte clare despre imaginea ei.

Ți s-a întâmplat vreodată să probezi zece ținute și abia ultima să fie cea câștigătoare? Ei bine, procesul ei de selecție este destul de similar. Descriindu-și stilul personal drept „interesant, amuzant și excentric”, tânăra vedetă explica exact cum decurg pregătirile pentru aparițiile publice.

„Stilistul meu aduce poate șase sau șapte standuri de fiecare dată [când lucrăm împreună]”, povestea ea la acea vreme. „Aleg ce îmi place și ce nu-mi place. Sunt mereu genul «Nu, nu, nu, nu, da! Bine, asta e».”

Secretul din spatele schimbarilor dese de look

Când vine vorba de păr, procesul este și mai complex. Pentru o actriță care adoră să experimenteze cu estetica ei, orele petrecute pe scaunul de machiaj fac parte din fișa postului. „se investește mult timp în asta”, recunoștea ea.

„Ne cam adunăm cu toții și povestim despre look și ținută și ce vrem cu adevărat să obținem. Sau ce coafură nouă și cool aș putea să fac pe care nu am mai încercat-o. Fac o mulțime de coafuri!”

Și exact asta e cheia.

Rutina de frumusete din zilele libere

Dar dincolo de aparate de styling, vopsele și fixativ, realitatea din spatele camerelor este cu totul alta. Între noi fie vorba, după atâtea tratamente chimice, orice fir de păr are nevoie de o pauză serioasă. Actrița a recunoscut că rutina ei zilnică de self-care este surprinzător de simplă.

„Sunt mereu pe platou unde îmi este ars, sau tăiat, sau vopsit sau altceva pentru un nou look”, a explicat ea. „Așa că, de fapt, în timpul meu liber (care nu există niciodată!), îmi place să nu fac absolut nimic cu părul meu.” Textura ei naturală este, după cum o descrie chiar ea, „un fel de buclă ondulată și electrizată”. Când stă acasă, preferă să îl lase exact așa cum e sau să îl prindă rapid într-o coadă de cal.

Moda ca forma de comunicare nonverbala

Schimbările ei de imagine nu sunt doar un simplu capriciu estetic, ci o extensie a personalității sale. „Moda este o altă formă de auto-exprimare pentru mine”, a punctat vedeta, explicând că hainele o ajută să transmită mesaje clare. „Este modul meu de a comunica cine sunt fără a fi nevoită să spun nimic.”

Numai că acest stil nu stă pe loc, ci se transformă odată cu experiențele ei de viață. „O consider o artă pe care o pot purta în fiecare zi și care evoluează odată cu mine”, a adăugat ea.

Iar dacă te gândești să încerci și tu o nuanță de roșcat aprins inspirată de noul ei look, stiliștii recomandă să folosești un șampon fără sulfați și să aplici o mască cu pigmenți o dată pe săptămână, pentru a preveni decolorarea rapidă a nuanței.