Netflix a confirmat oficial zvonurile care circulau de ceva timp pe rețelele sociale. Producția hitului global care a dictat trendurile în modă a început deja pentru cel de-al șaselea sezon, care va fi, din păcate, și ultimul al seriei.

Știi momentul ăla când abia aștepți să adormi copiii sau să închizi laptopul de muncă, doar ca să te pierzi o oră pe străzile din Paris, alături de ținutele imposibile dar fabuloase ale personajului principal? Ei bine, va trebui să ne găsim curând o altă sursă de inspirație și relaxare. Serialul care ne-a făcut să visăm la croissante și iubiri complicate se pregătește de o ieșire spectaculoasă din scenă.

Până la urmă, toate lucrurile bune au un final. În cele cinci sezoane de până acum, am urmărit-o pe ambițioasa directoare de marketing din Chicago cum se împarte între jobul ideal, prietenii și dramele amoroase. Am călătorit cu ea la Paris, Roma și Veneția. Iar acum, așa cum a relatat recent Elle într-un articol dedicat fanilor, acțiunea se mută în locații la fel de însorite, mai exact în Grecia și Monaco.

Ce ne pregateste ultimul capitol

La finalul sezonului cinci, am lăsat-o pe Emily într-o situație clasică pentru ea. A pus punct relației cu Marcello pentru că simțea nevoia să se întoarcă la Paris. Doar că Gabriel, chipeșul bucătar francez, a aflat asta și a chemat-o într-o vacanță romantică în Grecia. Acolo se și filmează în prezent noile episoade.

Lily Collins, actrița principală, a ținut să le transmită fanilor un mesaj direct pe Instagram.

„După șase ani de neuitat în care am jucat-o pe Emily Cooper, sunt aici să vă anunț că acest al șaselea sezon va fi ultimul. Sezonul 6 vă va aduce tot ce iubiți la serial și va servi drept capitolul final din aventura vieții lui Emily. Întreaga noastră distribuție și echipă își dedică sufletul pentru a face din acesta un sezon de rămas bun fantastic.” – Lily Collins, actriță

Un fenomen dincolo de ecrane

Darren Star, creatorul serialului, a subliniat și el impactul uriaș al producției. Să fim sincere, omul știe ce face, având în vedere că el a pus pe hartă și New York-ul cu legendara serie „Sex and the City”.

„Realizarea serialului Emily în Paris alături de această echipă extraordinară a fost o aventură unică în viață fiecăruia dintre noi. Acum, când pornim la drum cu ultimul sezon, sunt profund recunoscător celor de la Netflix, Paramount și, mai presus de toate, fanilor care au fost alături de noi în această călătorie incredibilă.” – Darren Star, creator și producător executiv

Cifrele sunt de-a dreptul impresionante. Primele cinci sezoane au stat 32 de săptămâni în Top 10 Netflix Global și au strâns peste 250 de milioane de vizionări. Ba chiar președintele Emmanuel Macron a recunoscut că serialul a crescut masiv turismul în Franța, iar soția sa, Brigitte Macron, a avut o apariție specială în sezonul patru.

Filmările sunt în plină desfășurare, dar data exactă a premierei rămâne încă un mister bine păstrat de producători. Dacă Emily va alege definitiv cariera sau dragostea și, mai ales, ce ținute memorabile ne va mai inspira pentru propria garderobă.