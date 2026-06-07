Katie Holmes și Joshua Jackson au apărut din nou împreună, braț la braț, pe covorul roșu al Festivalului Tribeca 2026 din New York. Sâmbătă, 6 iunie, cei doi actori au participat la premiera filmului „Happy Hours”, stârnind un val uriaș de entuziasm printre admiratori.

Știi momentul ăla când revezi o pereche care ți-a marcat adolescența și brusc te simți din nou în liceu? Pentru femeile din generația noastră, Joey Potter și Pacey Witter nu au fost doar niște personaje pe un ecran, ci prietenii cu care am crescut și cu care am dezbătut primele noastre drame sentimentale. Faptul că ei colaborează din nou ne arată că prieteniile reale chiar pot rezista testului timpului, protejate de haosul din industrie.

Magia unei prietenii longevive

Serialul fenomen s-a terminat în 2003, iar de atunci au trecut mai bine de douăzeci de ani. Iar lucrurile stau destul de simplu în viața reală. Katie și Joshua au format un cuplu la începuturile filmărilor, dar au reușit performanța rară de a rămâne prieteni foarte apropiați după despărțire. Acum, ei împart din nou ecranul în „Happy Hours”, o dramedie romantică pe care Katie Holmes a scris-o și regizat-o personal.

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Cum porți eleganța relaxată la 47 de ani

Și pentru că tot vorbim de inspirație, hai să ne uităm puțin la alegerile lor vestimentare. Katie a strălucit pur și simplu într-o rochie din satin de culoarea șampaniei. Detaliile din dantelă și mânecile scurte bufante i-au dat acel aer romantic și relaxat pe care îl adorăm la ea. Părul prins pe jumătate și un machiaj natural i-au completat look-ul, în timp ce Joshua a optat pentru un costum albastru cobalt, perfect asortat la starea lor de spirit.

Așa cum menționează un reportaj publicat recent de Hellomagazine, actrița a avut o agendă plină la festival. Cu doar o zi înainte, la un prânz dedicat femeilor din cinematografie, ea a demonstrat că poți arăta impecabil și într-o ținută super accesibilă. O bluză albă tricotată, blugi evazați gri închis, pantofi negri cu toc și o geantă crem este o ținută pe care o poți recrea mâine la birou fără nicio problemă.

Lecția de reinventare

Din distribuția noului film mai fac parte Constance Wu, Marie-Louise Parker și Joe Tippett. Dar dincolo de strălucirea premierelor, Katie ne oferă o lecție excelentă despre reinventare la 47 de ani. Se concentrează tot mai mult pe scris, regie și producție, luând frâiele propriei cariere în spatele camerei de filmat.

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Premiera filmului lor ne lasă cu o întrebare interesantă. Oare acest proiect comun va deschide ușa pentru mai multe colaborări între foștii colegi din generația anilor 2000? Până aflăm răspunsul, „Happy Hours” urmează să ajungă în curând și în cinematografe, moment în care vom vedea exact cum se traduce chimia lor de pe covorul roșu pe marele ecran.