Iuliana Marciuc a atras toate privirile la o recentă petrecere mondenă, afișând o siluetă transformată după ce a reușit să dea jos 7 kilograme în doar cinci săptămâni. Vedeta a ales o ținută elegantă, dar extrem de confortabilă, demonstrând că nu ai nevoie de tocuri incomode ca să te simți bine în pielea ta.

Te-ai întrebat de câte ori ai renunțat la o dietă doar pentru că părea prea complicată sau restrictivă? Ei bine, secretul Iulianei stă tocmai într-o organizare clară a meselor. O abordare de acest tip te ajută să nu te simți înfometată pe parcursul zilei și îți salvează timp prețios când vine vorba de planificarea cumpărăturilor pentru familie.

Regulile simple din farfurie

La petrecerea organizată de revista Elle, prezentatoarea TV a purtat o rochie neagră accesorizată cu un guler vintage. Și, pentru că știe cât de important este confortul la un astfel de eveniment, a asortat ținuta cu o pereche de balerini roșii. Dar dincolo de alegerile vestimentare, curiozitatea tuturor a fost legată de programul alimentar care a dat rezultate atât de rapide.

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Așa cum a detaliat într-un interviu preluat recent de Click, regimul ei nu este un secret de stat, ci o structură bine pusă la punct, axată pe eliminarea anumitor grupe alimentare.

„Pot să vă spun că sunt patru mese pe zi fără gluten, însă cu proteine. Ai voie salate verzi cântărite sau legume verzi, la fel. Tot cântărite. Nu este greu de ținut, dar trebuie să ai voință.” – Iuliana Marciuc, prezentatoare TV

Pauzele nu înseamnă eșec

Aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru noi, cele care ne luptăm cu tentațiile culinare. Să fim serioase, de câte ori nu am abandonat complet o dietă după o vacanță sau o deplasare? Iuliana a recunoscut deschis că a pus regimul pe pauză când a fost plecată la Viena, în perioada concursului Eurovision.

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Cifrele de pe cântar s-au oprit din scădere, e drept.

„L-am întrerupt cât timp am fost plecată la Eurovision, dar îl continui. Am avut o perioadă de stagnare, dar acum merg mai departe cu acest program.” – Iuliana Marciuc, prezentatoare TV

Iar rezultatele inițiale au fost cel mai bun motor pentru a nu renunța. Odată ce vezi că hainele se așează altfel și capeți încredere în tine, găsești motivația să îți cântărești din nou porțiile de legume verzi.

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Acum, decizia de a testa un meniu bogat în proteine și fără gluten îți aparține. Testul real începe abia luni dimineața, când trebuie să îți pregătești prima caserolă cu legume cântărite pentru o zi lungă la birou.