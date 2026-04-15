Fanii serialului „Dawson’s Creek” au avut parte de o surpriză de proporții. Katie Holmes și Joshua Jackson, foștii colegi de platou, s-au reîntâlnit marți seară la New York, la gala „Brunello: The Gracious Visionary”, amândoi îmbrăcați în creații ale celebrului designer italian.

Tinute impecabile la New York

Cei doi au arătat spectaculos. Holmes a ales o estetică minimalistă, dar de efect, purtând o fustă maxi cu talie înaltă și un top alb, lăsat pe un umăr, ambele de la casa de modă italiană. Fusta, acoperită integral cu detalii strălucitoare, oferea o textură aparte și un contrast puternic cu simplitatea topului. Și, hai să fim serioși, a lăsat la vedere și o bretea a chimisei negre, un detaliu care a personificat eleganța contemporană, specifică stilului său *quiet luxury*.

V-ați fi așteptat la o astfel de reuniune după atâția ani?

Iar Jackson nu s-a lăsat mai prejos, optând pentru o pată de culoare. Actorul a purtat pantaloni gri, pantofi negri și un sacou roșu aprins, cu revere ascuțite. Tonul vibrant contrasta puternic cu papionul gri-cărbune și cu cămașa albă, completând perfect ținuta sa de gală.

O lista impresionanta de invitati

Dar nu au fost singurele vedete prezente. Holmes și Jackson, care au jucat împreună în drama pentru adolescenți „Dawson’s Creek” între 1998 și 2003, s-au alăturat unei pleiade de invitați de seamă, printre care s-au numărat Naomi Watts, Oscar Isaac, Martha Stewart, Helena Christensen, Shonda Rhimes și Grace Gummer.

Evenimentul de marți seară, găzduit de designer la David H. Koch Theater din Lincoln Center, a inclus o proiecție specială a filmului documentar despre viața lui Cucinelli.

A urmat o cină festivă.

Un film despre devotament si valori

Filmul a avut premiera mondială la Cinecittà, un studio din Italia, în decembrie 2025 (o dată neobișnuită, dar confirmată de organizatori), și a adunat mai mulți prieteni ai casei de modă. Una dintre ei este actrița Jessica Chastain, care a vorbit despre inspirația pe care i-o oferă designerul.

„Toată munca vieții sale este un act de devotament, devotament față de familia sa, față de comunitatea sa, față de meșteșug, și a construit un brand de lux global fără a abandona valorile cu care a crescut. Asta mă inspiră foarte mult”, a declarat actrița premiată cu Oscar.

Ea a continuat: „Dacă nu-ți amintești rădăcinile, de unde vii, busola ta morală, vreau să spun, e ușor să te pierzi în lumea asta, mai ales în vremuri ca cele de azi. Este incredibil de important. Și, si, angajamentul său față de natură, față de sustenabilitate, este un lucru frumos de văzut.”